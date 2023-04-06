傑尼斯創辦人長期侵犯男偶像？他描述變態過程：我有證據
日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川，日前被英媒BBC爆料，生前長期對旗下男偶像伸出狼爪，震驚國際，昨（5日）前傑尼斯練習生岡本KAUAN出面接受採訪，控訴在公司的4年間被喜多川侵犯15至20次，事後老闆還給他零用錢，自己握有證據。
記者楊穎軒／綜合報導
在日本娛強尼喜多川樂圈地位崇高，BBC報導後，日媒幾乎全面噤聲，只有《週刊文春》追蹤內幕，曾在傑尼斯培訓、今年26歲的岡本KAUAN受訪回憶，2012年3月，當時還是國三的他，結束工作與其他小傑尼斯留宿喜多川的家，晚餐快吃完時，喜多川突然靠近他，按摩他的肩膀說「早點睡吧」，KAUAN心裡有底，今晚輪到自己，必須睡在離老闆臥室比較近的房間，否則後果自負。
KAUAN表示，喜多川那晚先巡房一趟，幫小傑尼斯們關燈、蓋被子，接著聽到老闆穿拖鞋發出的沙沙聲，慢慢走進來他的房間，後來就感覺到被一雙手摸來摸去，被侵害後的隔天造上，KAUAN像沒發生任何事一樣跟喜多川互道早安，一起坐電梯下樓，喜多川給了他一張折成小小張的1萬元日幣紙鈔（約2300元台幣），針對岡本KAUAN說法，傑尼斯事務所未有任何回應。
※【NOWnews 今日新聞
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