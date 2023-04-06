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「蔡麥會」挫台股？黃天牧：不可能沒影響但勿自亂陣腳

▲總統蔡英文會晤美國眾議院議長麥卡錫，市場擔憂兩岸緊張情勢衝擊台股，金管會主委黃天牧坦言「不可能沒影響」，但會善盡職責確認台股穩定。（圖／記者顏真真攝）
▲總統蔡英文會晤美國眾議院議長麥卡錫，市場擔憂兩岸緊張情勢衝擊台股，金管會主委黃天牧坦言「不可能沒影響」，但會善盡職責確認台股穩定。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

總統蔡英文在美會晤美國眾議院議長麥卡錫，引發中國大陸不滿，市場擔憂兩岸緊張情勢衝擊股市，台股今（6）日早盤也跌逾百點。對此，金管會主委黃天牧在立法院坦言「不可能沒有影響」，但不必自己先自亂陣腳，台股有其韌性及基本面，他對台股有信心，他還強調：「不論大事小事，台股的事都是我的事」，他與證期局及證券周邊單位會善盡職責確認台股的穩定。

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立法院財政委員今日審查「證券交易法」修正草案，黃天牧出席備詢受訪及面對立委質詢時，也被問到對台股近來表現看法。他說，台股從去年10月21日低點至今已漲3千多點，台股有其韌性及基本面，至於台股是否已落底？這不他的專業也無法評論，但黃天牧2次重申「我對台股有信心」。

由於國安基金將於4月13日開會，立委也關注若決定退場，國際政經環境還沒好轉，金管會是否會有穩定股市措施？黃天牧則回應，相對主要股市表現，今年至今台股表現還是相當不錯，國安基金去留由國安基金委員開會決定，他也相信台股有足夠韌性，上市櫃公司有基本面，但投資要注意風險，審慎選股，目前不需穩定股市措施。

不過，立委及市場也擔憂「蔡麥會」後，兩岸緊張關係再升高恐衝擊台股，國民黨立委賴士葆就詢問這事件影響是嚴重的？還是不用怕、短期影響？黃天牧先表示，「這是一個國際政治經濟事件，我沒那個專業跟立場評論」，但「做為金管會主委，我的責任就是維持資本市場穩定，這件事或任何事情發生，我們職責都是一樣的」。

賴士葆進一步追問所以台股不會受這事件影響？黃天牧則坦言「這件事情不可能沒有影響，但影響大小不是我能能夠評估的」，但他覺得他能做的包括在幾天前已交代周邊單位及證期局注意情勢發展，維持股市穩定。

至於金管會要如何維持股市穩定？會有新穩定股市措施？黃天牧說「不會有新措施」，但會密切觀察，「我們不必自己先自亂陣腳」，對岸如何回應，他不知道，他不是國際政治經濟專家，也沒立場評論，但黃天牧強調，「不論大小事，台股的事都是我的事」，他會跟證期局、證券周邊單位善盡職責，確認台股的穩定。

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