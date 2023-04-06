唱出心聲！新住民台越歌舞劇一次看

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擔任「文化新潮」領隊的陳秋柳說，才子樂為越南特有的傳統音樂，曲目大多為越南民間流傳，有描寫景色、人文、還有抒發心情，可隨著表演者伴奏加以詮釋，增加豐富性。表演內容是思念家鄉的心情，唱著：「我從越南來，過山過海到台灣來，在遙遠的一個地方，那裏是我的家鄉∙∙∙」，隨著才子樂有匏琴、月琴及三弦等樂器伴奏下，更有思鄉情懷、觸動人心的作用。
當問及為何有這個表演發想，陳秋柳指出，在台灣逐漸走向多元文化社會的現今，沒有人是局外人，愛台灣的心都是一樣的，表演結束後團隊也與民眾互動，並且擺攤介紹越南母國的文物，不僅證明市集推廣多元文化的可行性，也使大眾理解新住民境遇，來打造「共榮」與「共融」的多元文化社會。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，在台的新住民擁有多元文化背景優勢，將自身經驗及創意轉為實際行動，必能像「文化新潮」團隊一樣發光發熱。另外，為幫助更多逾期外來人口順利回家，移民署於112年2月1日起至6月30日止，辦理「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」凡專案期間自行到案之逾期停(居)留外來人口，皆採取「不管制」、「不收容」及「最低裁罰」，移民署鼓勵逾期停(居)留外來人口勇敢自首，順利回家團聚。