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唱出心聲！新住民台越歌舞劇一次看

▲陳秋柳(右)與女兒鄭琬諠(左)獲得移民署「『多元文化　樂活創新』行動方案競賽」成果特優獎。（圖／移民署）
▲陳秋柳(右)與女兒鄭琬諠(左)獲得移民署「『多元文化　樂活創新』行動方案競賽」成果特優獎。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

內政部移民署日前辦理「『多元文化　樂活創新』行動方案競賽」，強化新住民多元文化背景優勢，將母國特色融入創意發想，最後轉化為實際的政策提案與行動。越南新住民陳秋柳所帶領之隊伍「文化新潮」以歌舞劇搭配越南才子樂形式走入人群，展現母國文化，獲得評審委員的一致青睞，成功奪下成果特優獎項。

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參賽隊伍「文化新潮」團隊本次以「新住民也是台灣的一份子」及「新二代活出自己的樣子」為主題，設計30分鐘的台越雙語歌舞劇並走入市集進行展演，透過新住民子女介紹媽媽當時從越南嫁來台灣的奮鬥故事，並結合北藝大學生自組的韶聲越南才子樂團的說唱方式，讓越南媽媽演出來並唱出心聲，現場觀眾也全程投入，並給予熱烈掌聲。

擔任「文化新潮」領隊的陳秋柳說，才子樂為越南特有的傳統音樂，曲目大多為越南民間流傳，有描寫景色、人文、還有抒發心情，可隨著表演者伴奏加以詮釋，增加豐富性。表演內容是思念家鄉的心情，唱著：「我從越南來，過山過海到台灣來，在遙遠的一個地方，那裏是我的家鄉∙∙∙」，隨著才子樂有匏琴、月琴及三弦等樂器伴奏下，更有思鄉情懷、觸動人心的作用。

當問及為何有這個表演發想，陳秋柳指出，在台灣逐漸走向多元文化社會的現今，沒有人是局外人，愛台灣的心都是一樣的，表演結束後團隊也與民眾互動，並且擺攤介紹越南母國的文物，不僅證明市集推廣多元文化的可行性，也使大眾理解新住民境遇，來打造「共榮」與「共融」的多元文化社會。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，在台的新住民擁有多元文化背景優勢，將自身經驗及創意轉為實際行動，必能像「文化新潮」團隊一樣發光發熱。另外，為幫助更多逾期外來人口順利回家，移民署於112年2月1日起至6月30日止，辦理「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」凡專案期間自行到案之逾期停(居)留外來人口，皆採取「不管制」、「不收容」及「最低裁罰」，移民署鼓勵逾期停(居)留外來人口勇敢自首，順利回家團聚。

▲陳秋柳(右三)與女兒鄭琬諠(右二)結合北藝大學生自組的韶聲越南才子樂團，走入市集介紹母國文化。（圖／移民署）
▲陳秋柳(右三)與女兒鄭琬諠(右二)結合北藝大學生自組的韶聲越南才子樂團，走入市集介紹母國文化。（圖／移民署）

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