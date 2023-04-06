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與郭董別苗頭！中彰青壯世代議員開第一槍　串連挺侯友宜

▲台中市議員羅廷瑋今在臉書秀出合照，力挺侯友宜為國民黨總統參選人。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.04.06）
▲台中市議員羅廷瑋今在臉書秀出合照，力挺侯友宜為國民黨總統參選人。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.04.06）

記者顏幸如／台中報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨開記者會宣布有意投入2024大選，並爭取國民黨總統候選人提名。台中、彰化7名國民黨青壯世代議員今天聯手開第一槍，喊出「Team侯，我們都是侯TEAM」口號，公開呼籲黨中央加速徵召侯友宜為總統參選人，帶領國民黨力拚重返執政。

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▲台中市議員張彥彤製作圖卡「我們都是侯TEAM」挺侯友宜。（圖／翻攝張彥彤臉書，2023.04.06）
▲台中市議員張彥彤製作圖卡「我們都是侯TEAM」挺侯友宜。（圖／翻攝張彥彤臉書，2023.04.06）
台中市議員張彥彤、羅廷瑋、張廖乃綸、陳本添、黃佳恬、羅永珍及彰化縣議員曹嘉豪，今（6）日發出「挺侯，我們都是侯TEAM」中彰聯合新聞稿，呼籲黨中央加速徵召侯友宜為總統參選人。

新聞稿指出，相較於綠白兩陣營參選人已定於一尊，藍營基層危機感與日俱增，支持者對於國民黨總統參選人懸而未決感到焦慮，國民黨已沒時間在總統提名上蹉跎，必須派出最強的候選人迎戰2024總統大選。

議員們認為，全民希望有接地氣、能實際改善台灣內政與安定力量的人，放眼望去所有可能參選人，新北市長侯友宜在行政資歷與城市治理的完整經驗，絕對是國民黨乃至非綠陣營最強的人選。

▲彰化縣議員曹嘉豪指侯友宜才是國民黨最強母雞。（圖／翻攝曹嘉豪臉書，2023.04.06）
▲彰化縣議員曹嘉豪指侯友宜才是國民黨最強母雞。（圖／翻攝曹嘉豪臉書，2023.04.06）
有意參選台中市第6選區立委的羅廷瑋，也在臉書發文「謝謝侯市長曾提攜幫助過小羅」，並貼出與侯友宜的合照。他指出去年經歷連任洗禮，侯友宜與盧秀燕掛上雙市長推薦，獲得選區內民眾熱烈迴響，對於侯友宜願意提攜後輩，他心裡萬分感謝。

東南區第一高票連任議員的羅廷瑋說，他觀察到基層支持者的焦慮和不安，希望國民黨中央與侯友宜妥適處理總統候選人徵召事宜、凝聚所有在野力量，才有機會重返執政。

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