6000「登記入帳2.0」來了！4/11起上網申請「當天入帳」
全民普發現金6000元截自今（6日）上午10時止，登記入帳已有超過845萬人完成登記，連假前因王道銀行偷跑，25家銀行陸續在連假期間發款，不過到了原定入帳日的今天，仍有不少民眾追問「入帳處理中要等多久？」數位部今在臉書公布，登記入帳2.0即將在4/11上線，「當天18點前登記，當天入帳」。
記者徐銘穗/綜合報導
數位部宣布，更快速的「登記入帳2.0」將在下周二上線，只要在當天傍晚6時前登記成功，6000元當天就能入帳，不過「當天登記入帳時間都是營業日，如果遇到例假日，入帳時間會順延至最近的一個營業日。」
想知道自己登記入帳狀態，請先上6000官網確認自己的登記狀態。根據財政部公布登記入帳的結果，共有尚未登記、登記完成，將於近日入帳、已完成登記，帳號核驗中、入帳處理中、入帳成功、入帳失敗，請重新申請等11種狀態。
顯示「登記完成，將於近日入帳」者，依財政部規劃「款項原則於2個工作日內入帳」，顯示「入帳處理中」者原則上是當日就可入帳。若網頁出現「已完成登記，帳號核驗中」，代表登記者帳戶資料已送銀行核驗，約過1到2天再查詢即可得到最終登記結果。如果銀行帳號核驗失敗，只要再次回到網站申請即可。