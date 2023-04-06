母親為逾期外來人口　女兒助返鄉

移民署北區事務大隊基隆市服務站近日走進一位婦女請求協助，經瞭解這位婦女阿英（化名）早期結婚來台，未辦妥居留身分先生即過世，且尚育有女兒阿華（化名）年紀還小，因逾期停留，女兒暫時交由親戚照顧，自己則四處打零工，為了不讓女兒遭受異樣眼光看待，就把打工微薄收入，暗中寄給親戚作為女兒的養育費，這段期間母女雖然都有聯絡，但阿英的逾期停留身分，使得母女關係漸漸疏遠，阿華得知移民署自今（112）年2月1日起至6月30日實施的「擴大自行到案專案」後，告知母親趕快向移民署詢問，經移民署回復阿英，本次專案期間自行到案，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元及不管制禁止入國等優惠措施。
記者賴正琳／綜合報導
阿華表示母親在台逾期停留多年，雖然很多次都想向移民署自首，但想到需繳罰鍰及出境後須管制來台，深怕母女被迫分離，故遲遲未付諸行動，在獲知移民署實施專案，也經移民署確認母親符合專案對象，得繳最低逾期罰鍰2千元，不收容、不管制，希望母親趕快辦理完手續，再以合法身分來台，得以重享天倫之樂。
基隆市服務站主任毛兆莉表示，移民署大力宣導「擴大自行到案專案」，就是希望透過各種訊息管道，鼓勵逾期停(居)留外來人口，於專案期間可儘速平安返國，從今年2月1日起至6月30日止，實施「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元及不管制禁止入國等優惠措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案，相關問題可撥打免付費專線0800-024-881或來電基隆市服務站02-24276374諮詢。