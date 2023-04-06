南部水情告急！這水庫蓄水量11%快見底 想解套得等1個月
今（6）明兩天受到鋒面影響，中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區則降雨機率低，即便下雨也是零星降雨，尤其對水情告急的南部無法解除旱象，目前曾文水庫儲水量已剩下11%。中央氣象局預報員林靜宜透露，春雨季少吹西南風，都是從北方鋒面系統帶來的水量，雨水要下到南部比較困難，南部水情必須等到5月份梅雨季才能舒緩。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據今日最新預報顯示，由於鋒前雲系陸續東移到台灣上空，台南以北及東半部都有局部短暫雨發生，其他地區包括缺水的南部，降雨機率不高，最多僅有零星陣雨，對於水情沒有太大幫助，南部想要等來持續性的豐沛降雨，需要依靠南海吹西南風，才會帶來大量水氣，而4月北方鋒面系統帶來的雨水，要下到南部比較困難。
預報員林靜宜表示，根據4月氣候狀況預估，北部目前沒有缺水危機，中部有一些小規模的午後雷陣雨，陸續都會有少量雨水進帳，主要還是南部水情告急，尤其去年颱風比較少，加上春雨不明顯導致中南部都有缺水狀況，越往南邊缺水狀況越嚴重，須要等到梅雨季才能真正緩解，不過梅雨季是否會提早或晚到，目前預報變動性還是很大。
從台灣水庫即時水情來看，目前水情亮紅燈的包括台中石岡壩18%、南投霧社水庫22%、嘉義仁義潭水庫24％、台南白河水庫17%、曾文水庫11%，可見南部缺水狀況緊急，目前距離梅雨季還有一個多月的時間，只能依靠民眾自主節水來緩解狀況。
實際上台灣地理水文氣候的條件，每年這時期確實屬於乾旱季，尤其是中南部地區的降雨機率，至於降雨機率少是否跟連續3年的「反聖嬰現象」是否有關，以這類長期氣候現象來看還有待研究證實。不過林靜宜也特別提到，北部自翡翠水庫建好後改善缺水狀況，中南部近幾年缺水狀況頻繁，若是要真正解決旱象，除了等到5月份的梅雨季解套外，還是得依靠水利署從儲水問題來下手。