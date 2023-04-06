NBA／詹皇、AD出戰！洛城雙雄正面對決　排名及賽程整理

NBA／快艇擊潰湖人　威少復仇成功、LBJ半場轟30分

▲Russell Westbrook首度對決老東家湖人，表現精彩。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook首度對決老東家湖人，表現精彩。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA湖人、快艇今上演「洛城內戰」，快艇球星Kawhi Leonard上場超過40分鐘，轟下25分，Westbrook也首度對決老東家，先發出賽攻下14分，快艇全隊6人得分達雙位數，終場125：118擊敗湖人。

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湖人LeBron James上、下半場判若兩人，下半場狂轟30分、全場33分，可惜為時已晚，湖人本季再度遭到快艇橫掃，季後賽有很大的機率要從附加賽起步。

賽前雙方戰績相同，此戰勝負將左右季後賽排名，雙方精銳盡出，LeBron James和Anthony Davis罕見連兩天出戰；快艇雖少了傷痛未癒的Paul George，但仍有Kawhi Leonard和Russell Westbrook聯手，賽前台灣運彩看好快艇獲勝，開出快艇讓4.5分的盤口

首節雙方火力四射，快艇轟下37分、湖人也進帳31分，但次節快艇攻守升級，有效封鎖住LeBron James，加上Kawhi Leonard無人能擋，上半場領先達19分。

湖人明顯受到連兩天出賽的影響，38歲的LeBron James上半場6投僅1中，只拿下3分、3助攻，正負值是-25，也寫下生涯首度半場只拿下3分還加上4失誤的難堪紀錄。

反觀快艇多點開花，半場投籃命中率達60.9%、三分球命中率55%，其中Kawhi Leonard出手11次命中7球，狂砍17分，Russell Westbrook也攻下12分、4助攻。

易籃再戰，快艇一度領先達21分，所幸LeBron James逐漸甦醒，單節獨拿12分，率隊在第三節打出30：22，將落後縮小至11分。

快艇在末節穩健出擊，始終將分差保持在雙位數，本節第6分21秒，還一度取得領先達20分，勝負底定，快艇也終止近期的3連敗。


▲Kawhi Leonard攻下25分，幫助球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard攻下25分，幫助球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

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