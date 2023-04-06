NBA／快艇擊潰湖人　威少復仇成功、LBJ半場轟30分

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前雙方戰績相同，此戰勝負將左右季後賽排名，雙方精銳盡出，LeBron James和Anthony Davis罕見連兩天出戰；快艇雖少了傷痛未癒的Paul George，但仍有Kawhi Leonard和Russell Westbrook聯手，賽前台灣運彩看好快艇獲勝，開出快艇讓4.5分的盤口。
首節雙方火力四射，快艇轟下37分、湖人也進帳31分，但次節快艇攻守升級，有效封鎖住LeBron James，加上Kawhi Leonard無人能擋，上半場領先達19分。
湖人明顯受到連兩天出賽的影響，38歲的LeBron James上半場6投僅1中，只拿下3分、3助攻，正負值是-25，也寫下生涯首度半場只拿下3分還加上4失誤的難堪紀錄。
反觀快艇多點開花，半場投籃命中率達60.9%、三分球命中率55%，其中Kawhi Leonard出手11次命中7球，狂砍17分，Russell Westbrook也攻下12分、4助攻。
易籃再戰，快艇一度領先達21分，所幸LeBron James逐漸甦醒，單節獨拿12分，率隊在第三節打出30：22，將落後縮小至11分。
快艇在末節穩健出擊，始終將分差保持在雙位數，本節第6分21秒，還一度取得領先達20分，勝負底定，快艇也終止近期的3連敗。