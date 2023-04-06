《模仿犯》3大反派誰最難演？影迷答案一致：他真的太猛

專訪／談許茹芸、楊采妮友誼　李心潔公開梁詠琪傷心童年

▲李心潔（左起）談姐妹許茹芸、楊采妮、梁詠琪友誼，公開梁詠琪「不開心童年」。（圖／翻攝自李心潔Instagram）
▲李心潔（左起）談姐妹許茹芸、楊采妮、梁詠琪友誼，公開梁詠琪「不開心童年」。（圖／翻攝自李心潔Instagram）

記者黃雅琪/台北報導

金馬影后李心潔出道28年，感念恩師張艾嘉用心栽培才有今日成就，近年轉做幕後工作的李心潔，在「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片，擔任全系列監製工作，並首度執導《山頂小屋》。李心潔接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，好姐妹梁詠琪曾有過「傷心童年」，在看完電影後情緒很激動。

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▲李心潔（左）感念恩師張艾嘉對她的栽培。（圖／翻攝自李心潔Instagram）
▲李心潔（左）感念恩師張艾嘉對她的栽培。（圖／翻攝自李心潔Instagram）
「時間帶走了許多日子，但帶不走那堅定不移的情感！」李心潔、楊采妮、梁詠琪以及許茹芸，長達5年的時間沒見面，今年終於在台灣重聚；其實4人當初會認識全是因為楊采妮的介紹，得來不易的友情令李心潔特別珍惜：「我們會在彼此非常重要的生命時刻，一定會在身邊，比如說誰結婚、生孩子，我們一定會飛到對方身邊陪伴。」

▲彭順（左）、李心潔（右）與小孩們的生活照。（圖／李心潔提供）
▲彭順（左）、李心潔（右）與小孩們的生活照。（圖／李心潔提供）
李心潔笑稱自己個性和梁詠琪一樣迷糊，她也分享梁詠琪看完紀錄片的感想：「Gigi看的時候她很激動，她小時候在體制內教育下成長，有很多的限制和壓抑，她在看《山頂小屋》想說自己小時候很可憐，她說如果在小時候能接受開放式、尊重孩子的教育方式，她也許在小時候學習的過程就會快樂很多。」李心潔認為梁詠琪透過紀錄片重新療癒自我：「她在看紀錄片的時候，不只是想到她作為媽媽有孩子的情況，更多的是想到自己心裡的小孩，她覺得她心裡的小孩有某一個程度上有被療癒。」

▲李心潔創立「小黃花基金」，幫助貧困家庭的小孩成長。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔創立「小黃花基金」，幫助貧困家庭的小孩成長。（圖／甲上娛樂提供）
對自己非常要求的李心潔，也曾壓力大到痛哭，她提及過去在拍《夕霧花園》的時候，因為戲分很重常常超時拍攝，有一次她坐在片場獨自控制情緒的時候，林書宇導演一句「怎麼了？」令她頓時崩潰大哭，劇組理解後開始調整拍攝行程，也讓她能夠好好休息。

李心潔曾與恩師張艾嘉、劉若英共同演出電影《20 30 40》，時隔至今19年，李心潔坦言，大家一直有共識要再合作：「想說來拍一部《40 50 60》，把每一個人現在的生活狀態寫進去。」但因為彼此工作忙碌，還沒有適當的時機去執行，李心潔也期望有一天真的會發生。「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片熱映中。

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