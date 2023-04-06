專訪／談許茹芸、楊采妮友誼　李心潔公開梁詠琪傷心童年

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李心潔笑稱自己個性和梁詠琪一樣迷糊，她也分享梁詠琪看完紀錄片的感想：「Gigi看的時候她很激動，她小時候在體制內教育下成長，有很多的限制和壓抑，她在看《山頂小屋》想說自己小時候很可憐，她說如果在小時候能接受開放式、尊重孩子的教育方式，她也許在小時候學習的過程就會快樂很多。」李心潔認為梁詠琪透過紀錄片重新療癒自我：「她在看紀錄片的時候，不只是想到她作為媽媽有孩子的情況，更多的是想到自己心裡的小孩，她覺得她心裡的小孩有某一個程度上有被療癒。」
對自己非常要求的李心潔，也曾壓力大到痛哭，她提及過去在拍《夕霧花園》的時候，因為戲分很重常常超時拍攝，有一次她坐在片場獨自控制情緒的時候，林書宇導演一句「怎麼了？」令她頓時崩潰大哭，劇組理解後開始調整拍攝行程，也讓她能夠好好休息。
李心潔曾與恩師張艾嘉、劉若英共同演出電影《20 30 40》，時隔至今19年，李心潔坦言，大家一直有共識要再合作：「想說來拍一部《40 50 60》，把每一個人現在的生活狀態寫進去。」但因為彼此工作忙碌，還沒有適當的時機去執行，李心潔也期望有一天真的會發生。「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片熱映中。