通路永續戰／策略再進化　打造「無痛」綠色消費新解方

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氣候議題引發國際高度重視，各國在這幾年陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，台灣也在2022年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑」，提供至2050年淨零的軌跡與行動路徑，以促進關鍵領域的技術、研究與創新，引導產業綠色轉型。
零售通路企業永續戰也就此激發，無論過去曾經做過哪些ESG策略行動，也不管是自主意識，還是為了達成商業目的，大家都在這一年開始，加倍重視環保永續議題的發酵，像是配合政府政策，店家全面禁用塑膠杯、塑膠吸管等。
然而，許多零售通路業者在推出相關的永續專案計畫時，表面上看起來能夠有效減塑或減廢，但實際上過於「挑戰消費者的習慣」，消費者在誘因不足的情況下很難買單。
今年，永續戰再進化，各家通路業者絞盡腦汁，思考如何將永續的做法「無痛」地融入消費者生活當中，只要消費者有一點點環保意識，又或者無需任何環保意識，都可以在不知不覺中，與店家一同達成永續的目標。
全家「永續＋1」行動 與消費者共同打造行動解方
以超商雙雄舉例，首先，全家接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，去年國發會發布2050淨零碳排路徑，許多企業為因應風潮，開始發布或推行永續行動，但全家始終將永續發展視為品牌的精神之一，今年起，以「便利永續 你也+1」作為ESG主軸，透過微電影的方式，呈現全家做了哪些企業行動，讓消費者能夠快速的「+1」，一同響應ESG。
影片中談到，全家率先自2018年發起的「Clean Label」食品少添加行動，近幾年也不斷再進化，目前「Clean Label」食品可減少3至9成添加物，鮮食也有超過7成取得潔淨標章。此外，減少剩食浪費的「友善食光」計畫，啟動惜食機制，每月可減少370噸食物浪費，業者將即期品貼上打折貼紙作為購買誘因，全家App的地圖上還能掌握優惠數量及門市。
同時，全家與社會企業攜手，每年採購破譯金額，大幅提升優質社企商品的能見度。全家的「便利永續 你也+1」的計畫，串聯起「產地到餐桌」的角色，盼消費者能以最便利的方式，實踐永續行動，同時也為企業加分。
統一超商深入你我日常 用一杯咖啡友善土地
今年推陳出新的永續行動中，統一超商的「永續農場計畫」，同樣也讓人眼前為之一亮，透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於7-ELEVEN契作高麗菜田間，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部7-ELEVEN限量、限店販售，部分鮮採高麗菜於570間門市生鮮蔬果專區限量販售，讓民眾到門市喝咖啡、吃鮮食就能達成綠色消費。
統一超商公共事務部部長李至和接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，到7-ELEVEN喝杯咖啡、品嚐美味鮮食是許多消費者生活日常，為推動綠色消費，7-ELEVEN展開了全新的專案，內部耗時近一年半時間，啟動跨單位合作、並偕同咖啡與鮮食相關供應商，與專業農業生技團隊深度合作，而民眾只要照往常一樣，走進商店，買一杯「平常」就會買的咖啡，7-ELEVEN透過最貼近民生消費的商品和服務與地球共好，讓消費者以最便利的方式實踐綠色消費。
因應永續浪潮，減塑、減廢、減碳勢在必行，或許從政策或價格下手依然有其必要，然而，環保永續之路是場馬拉松，永續戰儼然已升級到下一個階段，零售通路業者與消費者生活緊密 ，出了善盡企業公民責任外，讓消費者「更容易」且「更頻繁」地做出對環境和社會更好的選擇，才是打出勝戰的重要關鍵。
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