彰化又送肉粽！今晚路線往西螺大橋 在地傻眼：有夜市欸
彰化北斗今晚9時到11時將舉辦「送肉粽」的傳統送煞儀式，承辦的禮儀社在臉書貼出路線圖，將從八德路送到西螺大橋，提醒「送煞期間，生人勿近」。消息曝光後引發網友熱議，由於今晚剛好與每周四開張、南彰最大夜市的北斗夜市撞期，在地人哀嚎「今晚怎麼迺夜市啦」。
記者徐銘穗/綜合報導
承辦「送肉粽」的禮儀社日前在臉書「我是北斗人」社團公告儀式時間與路線，今晚9時至11時舉行送煞儀式，路線為「北斗鎮八德路→中山路一段276巷→縱貫公路→西螺大橋」。貼文曝光後引發網友討論，有網友驚呼「北斗當晚有夜市」、「怎麼迺夜市」，而北斗夜市位在五權路上，只有星期四有營業。有人說「不要怪力亂神」，但也有網友認為「還是乖乖在家好了」。
不過，北斗地區以往極少舉辦「送肉粽」送煞儀式，西螺大橋更是很少成為送煞地。有網友感到疑惑，「我很好奇，送肉粽儀式明明就是海線那的習俗，為什麼連北斗這也跟進？說實在的，我很不能理解！」加上當晚送煞要送到彰化縣與雲林縣交界的西螺大橋，也有人提醒需來往彰雲兩地的人要特別注意。
據了解，送肉粽又名送吊煞或送弔客，是彰化沿海地區民間傳統送煞儀式的一種習俗，所謂「肉粽」是指上吊，暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著，因此死後怨氣最重，會尋人為替以求自己超度轉世，若未將亡魂送至水府審判，該地區將會一而再、再而三的有人上吊自殺，就像肉粽一樣一整串的掛著，所以藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊，或是在河流的出海口焚燒，代表押送至水府審判，以達驅邪送煞之效。