Jisoo「開花舞」竟和王彩樺雷同？這些歌也曾陷抄襲疑雲
南韓女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）首張Solo專輯中的〈FLOWER〉一曲，MV舞蹈內容被網友發現和台灣女星王彩樺的歌曲〈保庇〉雷同，引起熱烈討論，事實上，過去MV、音樂爆出的抄襲疑雲不斷，《NOWnews今日新聞》就整理出3個類似事件，就連南韓天團少女時代也曾陷入爭議。
記者賴禹妡/台北報導
歌手梁詠琪推出的新歌MV〈停一停·心呼吸〉，請到金馬影后林嘉欣的老公袁劍偉執導拍攝，但上架後卻爆出抄襲疑雲，遭指MV和2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》相似度高達9成，對此，梁詠琪事後回應，導演已在處理此事，坦言看完對比圖也認為有些內容相似，但這支MV屬公益性質，她也只負責演唱部分，其餘交給導演處理，若要再重拍MV她也願意。
南韓天團少女時代出道15週年推出的歌曲〈FOREVER 1〉，MV其中一幕有「15週年」字樣的設計，遭指控是抄襲東京迪士尼樂園，無論配色、字體及樣式都和相似度極高，引起外界熱議，對此，MV導演申熙元也出面道歉，坦承確實未經許可就「借用」了設計，並承諾未來會反覆調查並徹底確認，不會再犯一樣的錯誤。
歌手盧廣仲演唱的電影主題曲〈刻在我心底的名字〉旋律優美且傳唱度極高，甚至連續奪下金馬最佳原創電影歌曲及金曲年度歌曲獎，但隨後卻陷入抄襲疑雲，不少人認為編曲和西洋老歌〈Reality〉、日文福音歌曲〈主は我らの太陽〉及中國鋼琴演奏曲〈自由が丘〉相像，對此，〈Reality〉原唱Richard Sanderson聽完表示，不能說是抄襲，僅副歌有點相似，〈自由が丘〉作曲人JINBAO也回應，在流行歌曲裡，幾句旋律相像的情況是存在的，和聲進行一樣也屬正常，而文化部與金馬執委會則指出，未經法律終審判定有版權爭議，就不會取消得獎資格。