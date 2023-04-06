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Jisoo「開花舞」竟和王彩樺雷同？這些歌也曾陷抄襲疑雲

▲盧廣仲演唱的電影主題曲〈刻在我心底的名字〉奪下金馬最佳原創電影歌曲後，陷入抄襲疑雲。（圖／記者陳明安攝）
▲盧廣仲演唱的電影主題曲〈刻在我心底的名字〉奪下金馬最佳原創電影歌曲後，陷入抄襲疑雲。（圖／記者陳明安攝）

記者賴禹妡/台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）首張Solo專輯中的〈FLOWER〉一曲，MV舞蹈內容被網友發現和台灣女星王彩樺的歌曲〈保庇〉雷同，引起熱烈討論，事實上，過去MV、音樂爆出的抄襲疑雲不斷，《NOWnews今日新聞》就整理出3個類似事件，就連南韓天團少女時代也曾陷入爭議。 

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▲Jisoo發行solo單曲〈FLOWER〉。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲Jisoo發行Solo單曲〈FLOWER〉，MV舞蹈內容被網友發現和台灣女星王彩樺的歌曲〈保庇〉雷同。（圖／翻攝自Jisoo IG）
歌手梁詠琪推出的新歌MV〈停一停·心呼吸〉，請到金馬影后林嘉欣的老公袁劍偉執導拍攝，但上架後卻爆出抄襲疑雲，遭指MV和2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》相似度高達9成，對此，梁詠琪事後回應，導演已在處理此事，坦言看完對比圖也認為有些內容相似，但這支MV屬公益性質，她也只負責演唱部分，其餘交給導演處理，若要再重拍MV她也願意。 

▲梁詠琪。(圖/記者陳明中攝)
▲梁詠琪推出的新歌MV〈停一停·心呼吸〉，請到金馬影后林嘉欣的老公袁劍偉執導拍攝，但上架後卻爆出抄襲疑雲。(圖／記者陳明中攝)
南韓天團少女時代出道15週年推出的歌曲〈FOREVER 1〉，MV其中一幕有「15週年」字樣的設計，遭指控是抄襲東京迪士尼樂園，無論配色、字體及樣式都和相似度極高，引起外界熱議，對此，MV導演申熙元也出面道歉，坦承確實未經許可就「借用」了設計，並承諾未來會反覆調查並徹底確認，不會再犯一樣的錯誤。 

▲「少女時代」晉升「最長壽女團」。（圖／avex taiwan）
▲少女時代出道15週年推出的歌曲〈FOREVER 1〉，MV其中一幕有「15週年」字樣的設計，遭指控是抄襲東京迪士尼樂園。（圖／avex taiwan）
歌手盧廣仲演唱的電影主題曲〈刻在我心底的名字〉旋律優美且傳唱度極高，甚至連續奪下金馬最佳原創電影歌曲及金曲年度歌曲獎，但隨後卻陷入抄襲疑雲，不少人認為編曲和西洋老歌〈Reality〉、日文福音歌曲〈主は我らの太陽〉及中國鋼琴演奏曲〈自由が丘〉相像，對此，〈Reality〉原唱Richard Sanderson聽完表示，不能說是抄襲，僅副歌有點相似，〈自由が丘〉作曲人JINBAO也回應，在流行歌曲裡，幾句旋律相像的情況是存在的，和聲進行一樣也屬正常，而文化部與金馬執委會則指出，未經法律終審判定有版權爭議，就不會取消得獎資格。 

▲《刻在我心底的名字》在本屆奪下年度歌曲獎，但卻被吳宗憲踢爆這首歌為抄襲，引發各界熱議。（圖／NOWnews影像中心）
▲〈刻在我心底的名字〉旋律優美且傳唱度極高，甚至連續奪下金馬最佳原創電影歌曲及金曲年度歌曲獎，卻陷入抄襲疑雲。（圖／NOWnews影像中心）

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