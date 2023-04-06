不再回應「芯費大戰」 費鴻泰合掌：不要內鬥、阿彌陀佛
國民黨台北市松信區立委初選競爭激烈，台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，引發「芯費大戰」。費鴻泰今（6）日在立法院受訪被問及與徐巧芯有關的議題時，他重申自己不回應，「回應就是內鬥」，更做出合掌手勢，連說兩次阿彌陀佛。
記者余祥／台北報導
松信區立委初選黨內互打嚴重，引發藍營支持者焦慮，台北市黨部向費鴻泰溝通，希望現任要做表率、不要內鬥，費說，不做回應，各位看官，大家慢慢觀賞，「我不回應，回應就是內鬥」，國民黨黨部會很尷尬、黨員會很失望，不打內戰，槍口一致對外，贏得勝利。
費強調，選戰是高興、快樂的，他永遠跟自己在比，檢視自己的承諾完成多少。
媒體詢問，徐巧芯近日稱青年要從政不要來國民黨，費鴻泰對此表示，「沒有回應，還是一樣我絕不打內戰」，希望贏得2024總統大選，也希望立法院過半。
媒體追問，是否擔心徐巧芯像在市場那天，跑來吵著辯論？費鴻泰笑了一下，仍重申「不回應」。
對於徐巧芯質疑初選制度不公，費則說，這個制度不是他訂的，問問市黨部、中央黨部，「不是今年開始的，行之多年，也不是為我訂，也不是我訂的」，最後他做出合掌手勢連喊「不打內戰、不打內戰，阿彌陀佛、阿彌陀佛」。