中市首創　環保局攜手小黃車隊揪出烏賊車

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環保局表示，自109年起於轄內重要幹道或路口陸續架設共計22組車牌影像辨識設備，同時結合AI智慧判煙技術，管制未排氣定檢機車及烏賊車，成功榮獲國內外大獎肯定。考量現階段固定式車辨設備為定點查核型態，為擴大移動污染源科技執法管制查核範圍，使管制作為更具機動性，環保局進一步發想以行駛中的車輛搭載AI智慧辨識設備的創新作法，幾經思考規劃後即選定以「小黃」做為此次突破既往、創新精進的最佳方案。
環保局指出，透過與民間企業所屬計程車隊合作，首波與30輛計程車合作安裝高污染車輛AI智慧辨識設備，透過計程車機動深入台中市大街小巷各路段區域，經AI智慧辨識設備自動擷取行駛中車輛影像畫面，進行AI判煙及車牌影像自動辨識，同時進行GPS即時定位，透過車牌辨識照片準確找出未排氣定檢機車及高污染車輛的行經位置與日期時間，藉此擴大提升查核未排氣定檢機車與排煙烏賊車的管制成效，後續藉由行政管制措施要求車主限期改善或汰除烏賊車，提升台中市空氣品質，同時達到汰污減碳的目標。
55688集團執行長林念臻表示，在永續發展議題上，企業ESG是55688集團與台灣大車隊持續努力實踐的方向，為減少都市區域的空氣污染排放，此次很榮幸能與政府機關創新合作，利用所屬計程車隊作為AI智慧科技辨識設備的行動載體，透過計程車隨機行駛路線且高機動的特性，協助找出未排氣定檢機車及烏賊車，除為環境保護及改善空氣品質盡一份心力，也積極展現企業落實社會責任的義務。
環保局長陳宏益表示，機車排放廢氣是都市地區主要空氣污染源之一，為有效減少空污排放，此次環保局首次與民間企業單位共同攜手合作，透過科技執法創新作為，加強管制移動源的污染排放，樹立公私部門協力執行空氣品質治理與改善的優良模範，也強調機車定期實施排氣檢驗是民眾應盡義務，民眾自身亦需建立按時保養維護車輛的環保觀念。
環保局再次提醒，機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後一個月內實施排氣定期檢驗，若未於期限內完成排氣檢驗，將依《空氣污染防制法》規定處500元罰鍰；若超過應檢驗日起6個月未定檢，經通知限改仍逾期未改善者，將加重處分，最重可註銷其牌照，提醒車主應定期完成排氣定檢。