6年沒見！姊姊現身洛杉磯僑宴　蔡英文高喊Team Taiwan

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蔡英文表示，很高興能再次於美國洛杉磯過境，台美社群的熱情歡迎讓她十分感動，感謝代理州長庫拉納奇斯的接待，讓她享受美麗的加州艷陽，也感謝美國聯邦眾議員薛爾曼（Brad Sherman）、艾薩（Darrell Issa）、趙美心（Judy Chu）、康納（Ro Khanna）、朴銀珠（Michelle Steel）、加州州眾議員謝德智（Tri Ta）及友人今晚一同與會。謝謝你們的盛情款待，以及對台灣人民展現的友誼。
蔡英文也提到，今天早上很榮幸有機會在眾議院議長麥卡錫的安排下，在雷根圖書館與跨黨派的國會領袖會面。大家討論非常熱絡，內容攸關台美共同的價值與利益，其中包括印太區域的和平穩定、台美社會的繁榮發展，以及捍衛民主自由。
蔡英文說，她向美國國會議員說明，台灣人民擁有堅強的韌性，堅決捍衛及維護現有的生活方式，並持續深化與美國長期堅定的夥伴關係。麥卡錫與多位國會領袖跨越政治立場的團結支持讓人深深動容，他們支持台灣的舉動，讓台灣人知道，在此動盪的地緣政治環境中，台灣人民並不孤單。
她也提到，與在場的僑胞們都是Team Taiwan，要一起在自由民主的道路上走向世界。
駐美大使蕭美琴說，今天早上在雷根圖書館很感動，看到美國眾議院議長麥卡錫率領跨黨派國會議員歡迎蔡英文 ，相隔5年，再次看到蔡英文在美國僑胞最多的城市跟大家見面，實在非常高興。
她說，做為台灣人，希望台灣在國際上有更多朋友、獲得更多支持，相信台灣在民主化及面對更多挑戰的同時，即使環境再辛苦，腳步會越實在，也代表台灣更有實力。
蕭美琴表示，台灣人在面對困難當中，也因為克服了很多，更能展現台灣人民的韌性，而蔡英文面對壓力不低頭，更是台灣人創造韌性的重要精神。
此外，蔡英文的2位姊姊蔡鳳嬌、蔡瀛如也現身僑宴看著妹妹在台上演講、接受僑胞的歡呼。被問到看見妹妹有沒有很開心？蔡鳳嬌受訪時說表示，跟蔡英文6年沒見面，自從她就職以後就沒看過她，今天特別過來，包含妹妹跟弟弟都在洛杉磯這裡，蔡英文看到整個家庭在這裡也很高興。
至於有沒有在下午的時候先與蔡英文碰面？蔡鳳嬌表示沒有，因為蔡英文的行程很滿，但也很高興蔡英文與麥卡錫見面。