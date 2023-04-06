中市圓滿社宅尚未規劃　議員質疑「只聞樓梯響」

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陳俞融說，根據市府資料，目前北區社宅預定用地上，還是由農業局肉品市場的家禽大樓及家畜大樓等既有建物作為分切場及冷凍廠使用中，但都發局除了到112年底才要開始啟動社宅規劃外，還要等肉品市場完成既有建物清空及土地移交等事宜，加上後續建物拆除及土地移交等程序需半年以上，市府所說113年要把北區社宅開工根本來不及。
陳俞融表示，北區肉品市場旁這塊圓滿社宅基地，早在前市府107年10月的都市計畫主要計畫第四次通盤檢討，就已將該處土地從商業區變更為專供社會住宅使用的住宅區，盧市府拖到現在才終於要納入此地做為社宅，不僅讓市民空等四年，也讓人對市府行政效率產生質疑。
陳俞融提到，雖然都發局長在議會臨時會答詢有提到北區社宅將會在113年會開工，但陳俞融強調，113年1月是開工，但113年12月底也算是今年開工，讓市民對於北區社宅也是「只聞樓梯響」，到底北區市民什麼時候才可以有一處社會住宅安身立命，加上北區為台中市人口外流嚴重的行政區之一，若設有社宅，將成為青壯年移入的誘因，呼籲市府重視舊市區發展，不要玩文字遊戲，應盡速協調相關局處，把社宅建設時程表明確訂出來，給市民一個交代。
市府都發局表示，有關肉品市場原址規劃社會住宅，目前已啟動前期規劃作業，預計2024年底前正式開工，後續第二階段2023至2026年，持續推升市府興辦社會住宅目標至1萬戶。