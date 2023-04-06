內幕／即戰力黃珊珊將列不分區　民眾黨強化國會作戰能力

我是廣告 請繼續往下閱讀
知情人士表示，這也是為什麼近來不斷有傳聞，民眾黨希望能爭取黃珊珊與時代力量前立委黃國昌入黨，但黃國昌為時代力量黨員，儘管沒有黨職，仍被視為時力的招牌，時力黨主席王婉諭多次表態希望黃國昌2024能繼續與時力一同奮戰，因此拉黃國昌入黨選不分區有難度。
而黃珊珊的情況就不同，2022台北市長選戰，黃珊珊在藍綠夾殺下雖然落選，但仍獲得34萬票。黃珊珊選後全台趴趴走，舉辦簽書會、與柯文哲一起騎單車「一日北」，都是為了持續累計政治聲量，為日後參選做準備。
知情人士也說，比起柯文哲，黃珊珊個人特質更具優勢，黃珊珊是新黨出身，迄今仍保有親民黨籍，但黃珊珊的哥哥是曾任參謀總長的黃曙光，深獲總統蔡英文重用，且黃珊珊處事圓融，與深綠的台北市議員王世堅友好，本土立場鮮明的黃國昌，去年也曾公開幫黃珊珊站台，黃珊珊不藍不綠的屬性比柯文哲更明顯，加上黃珊珊的女力色彩，擔任台北市議員超過20年的問政基礎，這樣的人格特質，一直是民眾黨亟欲吸收的即戰力。
不過柯文哲認為黃珊珊不適合擔任他的副手，於是讓黃珊珊擔任立委，反而是比較可能的選項。黃珊珊曾被點名選內湖南港與中正萬華兩個選區，前者是她擔任市議員的本命區，2016年民進黨曾禮讓她參選，但2024選戰有尋求連任的高嘉瑜，藍營的李彥秀、游淑慧也都表態參選，黃珊珊是否參選還是未知數；後者為藍營票倉，在現任立委林昶佐宣布放棄連任後，呈現藍營參選爆炸的局面，現任議員郭昭巖、應曉薇、鍾小平都是可能人選，藍營很難禮讓沒有在地基礎的黃珊珊。
若不投入區域立委選戰，列入不分區名單反而能創造黃珊珊與民眾黨的雙贏局面。知情人士還提到，前立委蔡壁如原本是柯文哲的重要幕僚，但是蔡壁如因爲論文風波辭去立委後，與柯文哲關係產生隔閡，反而更倚重黃珊珊，而且黃珊珊以黃珊珊的專業問政能力，有多年民代經驗，比素人蔡壁如更適合在立院。
柯文哲4月8日將啟程訪美，黃珊珊將全程陪同，柯回國之後將成立競選總部，黃珊珊將擔任競選總幹事，而黃與柯兩人的辦公室都位在同一棟大樓，若黃珊珊沒有民眾黨籍，日後難以叫動其他黨工，有了黨籍之後就好辦事。
知情人士說，雖然黃珊珊具有親民黨籍，但是親民黨在2020年宋楚瑜競選總統失利、不分區立委全軍覆沒後，黨部大裁員，已經沒有資源幫助黃珊珊選立委，黃珊珊加入民眾黨後進可以選區域立委，退可以選不分區立委，若黃珊珊排在民眾黨不分區名單第一名，可以幫助民眾黨衝刺政黨票，會比抱著親民黨籍選立委更有優勢。