《模仿犯》姚淳耀曬「神演技」 20秒片釣出林心如本尊
金鐘視帝姚淳耀在Netflix懸疑影集《模仿犯》飾演跑新聞不擇手段的記者，戲裡他主持的節目風格辛辣，取材自爭議性極強的王育誠《社會追緝令》，姚淳耀公開自己向3位線上主播取經，20秒練習口條的影片獲林心如讚賞。
記者羅凌筠/綜合報導
姚淳耀表示接到角色後第一件要事是演個媒體人，主播口條對他來說是很大的障礙，透過經紀人介紹，他找3位主播張哲豪、黃家緯、洪培翔做功課，先請主播念一遍台詞，錄音後自己反覆練習，剛好當作角色在記者、深夜節目主持人及新聞主播3個階段的講話方式範本。
姚淳耀準備角色的期間，走在排戲的路上，就試著即興把沿路看到的景色用記者身分播報出來，「當然都是一些很爛的台詞，但就試著去體驗現場播報的語感。」另外他也找出90年代主播播報的帶子，他說：「時至今日，播報的語速是比以前快，但內容的辛辣前衛，還是讓我感覺不出那幾乎是30年前，第四台初初開放的90年代。」
在姚淳耀公開的20秒影片中，他在家裡練習主播說話的方式，以新聞帶的形式播報戲裡「SM俱樂部」專題，抑揚頓挫彷彿是真的主播上身，林心如留言：「很棒。」姚淳耀逗趣回道：「不會讓雅慈姐失望的。」