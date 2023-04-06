台灣YouTuber斗內榜出爐！他被譙翻但「單月就賺53萬」
台灣YouTuber三月「斗內」（Donate，捐獻）排行榜公開，網紅「館長」陳之漢以53.5萬元奪冠，排名第2是VTuber「TabasukoCh.塔芭絲可」的28萬9892元，第3名則是手遊「傳說對決」實況主「XiaoLin小霖」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發文「館長拿下三月台灣YT斗內冠軍」，寫道「在館長感謝館黑讓他電商越賺越多後，好奇去查了下youtube的抖內榜單，館長竟然榮登三月台灣YT抖內冠軍，而且超過第二名將近一倍。 」點評說「看來大家是太小看館粉了，你越黑我越挺，肚子扁扁也要挺阿館，館粉瘋狂購買和抖內，館長是不是又贏了？」
根據YouTube分析網站「playboard」資料顯示，台灣YouTuber三月「斗內」排行榜，第1名是「館長」陳之漢的53.5萬元，第2名是VTuber「TabasukoCh.塔芭絲可」的28萬9892元，第3名是實況主「XiaoLin小霖」的26.5萬元，第4是實況主「Sirenia海牛」的24.3萬元，第5名則是VTuber「Vanilla Nyoro 香草奈若」的24.2萬元。至於常和館長打對台的Toyz劉偉健則排名第24名，收到的斗內金額為10.2萬元。
PTT網友看完紛紛留言，「台灣經濟好的很」、「館粉真有錢」、「阿館真的佛，聊天室老粉無限力挺」、「Josh應該是吃到WBC紅利才有15名」、「斗內那麼賺，難怪整天虎爛」；另有一群網友則是大嘆自己跟不上時代，驚呼「前5名只知道館長，是不是老了」、「3、4名是傳說對決實況主，現在小孩都那麼有錢，可以斗內網紅嗎」、「一堆沒聽過的也能收二十幾萬斗內」。