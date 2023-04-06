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漫畫星女角變顧問！「告解室」陪聊紓壓　4女力大作必看

▲漫畫星×文學星經典女性角色如同「女子真實宿舍」，展現每個女子溫暖寫實的日常。（圖／漫畫星）
▲漫畫星×文學星經典女性角色如同「女子真實宿舍」，展現每個女子溫暖寫實的日常。（圖／漫畫星）

家庭消費中心/綜合報導

橘子集團旗下beanfun!漫畫星×文學星，近年來積極孵育台灣原創，養成許多高人氣IP角色。這些膾炙人口的作品，透過創作者細膩的觀察與筆觸，不走誇張情節，反而是貼近生活的日常，讓多數讀者深深投射其中。

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像是《三個不結婚的女人》幹練的二姊王思彤，《戀愛疾走》有些社恐、微邊緣的依如等，這些經典女性角色讓漫畫星×文學星如同「女子真實宿舍」，展現每個女子溫暖也寫實的日常。

▲《三個不結婚的女人》有許多洞察人生的金句，深受讀者喜愛。（圖／漫畫星）
▲《三個不結婚的女人》有許多洞察人生的金句，深受讀者喜愛。（圖／漫畫星）
beanfun!漫畫星×文學星也推出期間限定的「不解決問題告解室」Chatbot服務，邀請具有獨特魅力的女性角色化身駐站顧問，在告解室中與讀者聊感情、工作、健康與夢想等話題，不以解決問題為目標，而是單純讓人紓發生活中的小困擾。有相關疑難雜症，不妨在聊天室中與她們聊聊，發洩一番。

由日下棗老師繪製的《三個不結婚的女人》，漫畫裡的王家三姊妹，無論是在個性、理想都有很大差異，唯一相同的地方就是決定不結婚。大姊王思榕個性務實，是個花錢時，會思考薪水背後是經過職場上「磨難」而來的人，所以更加嚴謹對待每次消費；二姊王思彤面對親朋好友的不如意，也會用精闢的見解「開示」，雖然發言總是有些毒舌，但總能一語驚醒夢中人。

此外，三妹王思瑜看似活潑、只專注在BL相關事物上，實則是個非常努力在追求編劇夢想的學生。比起急促落筆的結不結婚選擇題，自在的追隨本心、成為自己想當的大人，或許才是最重要的事情，跟王家三姊妹一樣繪出屬於自己無限可能的豐富生活吧！

📍《三個不結婚的女人》：https://bean.fun/yctM3

《姑娘壯如山》的如山，就算遇到困難的事，也可以依靠自身的力量，憑藉樂觀的處世態度渡過難關。自從穿越到唐朝後，遇到王爺、寨主與洛大人3位美男子，周旋於三帥之間的如山，除了產生無數的粉紅泡泡，還意外拯救了萬千眾生？雖然人生未能事事順遂，但只要像如山一樣積極面對困難並保持樂觀，我們終被幸運眷顧，化不可能為可能。

📍《姑娘壯如山》：https://bean.fun/r2HFx

▲原本運動是想變瘦卻意外變壯的如山，更多爆笑情節都在《姑娘壯如山》。（圖／漫畫星）
▲原本運動是想變瘦卻意外變壯的如山，更多爆笑情節都在《姑娘壯如山》。（圖／漫畫星）
《戀愛疾走》中的依如，是個沒自信、又有點社交恐懼的人，但面對喜歡的事物，即便緊張、擔心，依如也會勇敢嘗試。踏出艱難的第一步後，所有事情逐漸往好的方向發展，生活也不再只是日復一日的枯燥無味，努力終將不會白費！依如的故事就像是每個渺小且閃耀的我們，努力做好每個小環節，讓大環境無法影響。

📍《戀愛疾走》：https://bean.fun/pZu8o

《因夢想而死的我們》中的家裡蹲輕小說作家千鳶，想要承接住哥哥千衍為了生活被迫放棄的夢想。面對娛樂習慣的改變，千鳶必須要付出更多的努力，才會有更多機會讓自己的作品被看見。如果夢想和現實在拉捨，何不像千鳶一樣，鼓起勇氣放手一搏，不論結果如何，至少會慶幸自己勇敢嘗試過。

📍《因夢想而死的我們》：https://bean.fun/eQTD9

由《三個不結婚的女人》王思彤、《姑娘壯如山》如山、《戀愛疾走》依如、《因夢想而死的我們》千鳶組成的「不解決問題告解室」現正開張。有些困擾說出來並不是希望被給建議，而是想要紓發情緒，讓這些女主陪妳安放情緒。不論是工作、感情、健康還是夢想，都可以來漫畫星報報Instagram或是文學星報報Facebook Chatbot服務聊聊，也許可以得到不一樣的啟發。

即日起至4月7日參加告解室活動，有機會抽到屈臣氏禮券300元，以及Sabon花霞之境明星三部曲禮盒（價值3980元），趕緊前往漫畫星、文學星，閱讀好作品、拿好禮。

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▲《戀愛疾走》有社交恐懼的依如；《因夢想而死的我們》是不輕言放棄的輕小說家千鳶。（圖／漫畫星）
▲《戀愛疾走》有社交恐懼的依如；《因夢想而死的我們》是不輕言放棄的輕小說家千鳶。（圖／漫畫星）

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