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準備放假！全家「霜淇淋買1送1」連吃3天　拿鐵也買1送1

▲全家霜淇淋、拿鐵又有好康，明起再推買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋、拿鐵又有好康，明起再推買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

開工日別憂鬱，只要上兩天班就可以迎接週末，全家大受好評的「再睡五分鐘」聯名霜淇淋，繼連假後又推買1送1，等於單支只要25元且口味任選，還有大杯特濃拿鐵買1送1，也別忘了自帶杯再減5元，最低只要28元就能開喝，活動4/7至4/9限時三天開跑。此外，萊爾富4月6日至4月9日，大杯特濃美式、拿鐵買7送4優惠，約5.8折限時開賣中。

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全家「再睡五分鐘」聯名霜淇淋推出後獲消費者喜愛，清明連假買一送一引發搶購熱潮後，本週末再度推出全盈+PAY限定優惠，明起4/7至4/9全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）、大杯特濃拿鐵（冰熱不限）買一送一優惠。聯名冰淇淋有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」等4種口味，任搭配通通享優惠，最低只要25元一支。

▲開工首日為全家好咖日，APP購買單品系列美式、拿鐵，可享買6送6優惠。（圖／全家提供）
▲開工首日為全家好咖日，APP購買單品系列美式、拿鐵，可享買6送6優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，萊爾富4月6日至4月9日限時4天，大杯特濃美式（售價55元）買7送5、大杯特濃拿鐵（售價65元）買7送4優惠，約5.8折，民眾可於門市與APP內選購，皆可寄杯，冰熱可任選。

7-11推出的6000普發優惠倒數最後兩天，APP在4月7日前，大杯美式35杯888元，5.6折（原價45元、特價25元）；大杯拿鐵23杯888元，7折（原價55元、特價39元）；大杯珍珠奶茶22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）；香鑽水果茶18杯888元，7折（原價70元、特價49元）；風味咖啡任選20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）。

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