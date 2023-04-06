柬埔寨社企串聯在地企業　結合藝文、發揮社會影響力

台北Impact Hub Taipei社會影響力製造所近期串聯柬埔寨重要社會企業Phare Performing Social Enterprise（法爾社會企業）共同辦理國際論壇，邀請KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司，討論多元合作夥伴如何在現今多變的環境中，透過網絡連結帶來對全球永續發展的影響力。
記者賴正琳／綜合報導
KPMG安侯永續董事總經理暨亞太區ESG負責人黃正忠（Niven）從國際視野綜觀前十大全球風險分析，不論短期或長期，多數皆與環境、社會議題相關，其中又以氣候變遷及生物多樣性更需重視，演講中，其也呼籲身處問題複雜的亞太地區，更需要多元合作夥伴關係促成永續願景。呼應論壇中持續對「IMPACT」詞彙的闡述，Impact Hub Taipei共同創辦人暨營運長Oliver分享由英國總部到亞太區和台灣，透過空間的串聯形成網絡及發聲的場域，潛移默化對社會帶來實質的影響。
最後由同樣重視藝文且結合人才發展的法爾社會企業執行長Dara以柬埔寨社創生態圈分析報告綜觀，如同Phare（法爾）在柬埔寨扮演重要角色，從NGO學校Phare Ponleu Selpak（法爾藝術學院）教育與職訓著手，進而透過社會企業創新的商業模式帶來穩定營收並支持藝文人才培訓。在難民營成立的初衷，希望透過藝術帶來改變，更在疫情期間挑戰最長馬戲演出之金氏世界紀錄。如同Niven提及的「具有建設性夥伴關係並結合亞太區多元合作夥伴」，才能結合政府、跨國及在地企業、社創及非營利組織等共同串連帶來有影響力的永續願景與成果。