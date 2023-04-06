美國眾院外委會主席麥考爾抵台！蔡英文總統8日接見訪團

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總統府發言人Kolas Yotaka說，總統府表達誠摯歡迎，蔡總統預計於4月8日，在總統府接見訪問團，就台美安全合作、經貿關係等雙方共同關注議題深入交換意見。
蔡總統正展開「民主夥伴共榮之旅」出訪行程，預計7日傍晚返抵台灣。
Kolas表示，此行為麥考爾第一次以「外交委員會」主席身分率領跨黨派重量級訪團出訪，訪團成員另包括，聯邦眾議院金映玉（Young Kim）、貝拉（Ami Bera）、希爾（French Hill）、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、汀恩（Madeleine Dean）、勞勒（Michael Lawler）、莫蘭（Nathaniel Moran）等7名跨黨派國會議員。
Kolas指出，美國國會向來是推動台美關係持續前進的重要推手，麥考爾主政的外交委員會，更透過不同立法作為支持台灣、確保美國對台灣的承諾，並提供政策工具，協助台灣提升自我防衛能力，展現支持台美關係深化的堅定立場。
Kolas表示，台灣是維護區域和平的良善力量，期盼透過訪團交流，持續深化台美在各領域的合作夥伴關係，共同為捍衛民主自由價值貢獻心力。（編輯：蘇志宗）1120406