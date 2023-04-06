勞動基金2月收益減少317億　運用局：3月可望反彈

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受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,618億元，收益率為2.62%；受行政院農業委員會委託管理的農民退休基金規模為91億元，收益率為2.60%。
勞動基金運用局副局長劉麗茹說，2月份全球金融市場，在年初跌深反彈後，由於通膨下滑幅度不如預期，市場預估各主要央行仍將持續升息，高利率將維持更長一段時間，全球國際股票市場及債券市場呈現上下震盪走勢。其中MSCI全球股票指數2月份表現為-2.87%，今年累計上漲4.10%；MSCI新興市場股票2月份表現為-6.02%，今年累計上漲1.16%，台灣加權股價指數2月份表現為1.56%，今年累計上漲9.66%，巴克萊全球綜合債券指數2月份表現為-3.32%，今年累計下跌-0.15%。
劉麗茹指出，全球各主要央行仍將穩定物價視為首要任務，利率水準預估將更長期間維持在高點，然而近期美國矽谷銀行倒閉風波和歐洲瑞士信貸引發的銀行業恐慌，反映了積極升息對經濟及金融系統的深遠影響，並增加市場風險蔓延之疑慮。但勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度，多元布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102至112年2月）的平均報酬率為4.28%，國保基金近10年多（102至112年2月）平均報酬率為4.52%，長期投資績效呈穩健安全態勢發展，不用太擔心短期狀況。
劉麗茹說，今年3月金融市場狀況不錯，應有獲利，2月回吐317.7億元，3月看來應該會回來2倍以上，1到3月的收益數上看2000億元，但金融市場起起伏伏，勞動基金投資看得仍是長期，目前仍屬穩健；而勞動基金無持有AT1債券，歐美銀行倒閉潮，雖委外被動式持有一些，但有些大型銀行已被政府接管，因此勞動基金不太受影響，勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。