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勞動基金2月收益減少317億　運用局：3月可望反彈

▲勞動基金運用局今（6）日表示，截至今年2月底止，勞動基金規模總共為5兆6,254億元，112年截至2月底的評價後，收益數為1,189.5億元，比1月減少約317.7億元。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲勞動基金運用局今（6）日表示，截至今年2月底止，勞動基金規模總共為5兆6,254億元，112年截至2月底的評價後，收益數為1,189.5億元，比1月減少約317.7億元。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）

記者李琦瑋／台北報導

勞動基金運用局今（6）日表示，截至今年2月底止，勞動基金規模總共為5兆6,254億元，在國際金融市場持續波動下，112年截至2月底的評價後收益數為1,189.5億元，收益率2.21%，比1月收益數1,507.2億元減少約317.7億元。

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勞動基金運用情形顯示，整體勞動基金截至112年2月底止規模為5兆6,254億元，其中，新制勞退基金規模為3兆6,255億元，收益率2.01%；舊制勞退基金規模為9,778億元，收益率2.90%；勞保基金規模為8,146億元，收益率2.91%；就保基金規模為1,571億元，收益率0.12%；勞職保基金規模為346億元，收益率0.22%；積欠工資墊償基金規模為158億元，收益率1.97%。

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,618億元，收益率為2.62%；受行政院農業委員會委託管理的農民退休基金規模為91億元，收益率為2.60%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說，2月份全球金融市場，在年初跌深反彈後，由於通膨下滑幅度不如預期，市場預估各主要央行仍將持續升息，高利率將維持更長一段時間，全球國際股票市場及債券市場呈現上下震盪走勢。其中MSCI全球股票指數2月份表現為-2.87%，今年累計上漲4.10%；MSCI新興市場股票2月份表現為-6.02%，今年累計上漲1.16%，台灣加權股價指數2月份表現為1.56%，今年累計上漲9.66%，巴克萊全球綜合債券指數2月份表現為-3.32%，今年累計下跌-0.15%。

劉麗茹指出，全球各主要央行仍將穩定物價視為首要任務，利率水準預估將更長期間維持在高點，然而近期美國矽谷銀行倒閉風波和歐洲瑞士信貸引發的銀行業恐慌，反映了積極升息對經濟及金融系統的深遠影響，並增加市場風險蔓延之疑慮。但勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度，多元布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102至112年2月）的平均報酬率為4.28%，國保基金近10年多（102至112年2月）平均報酬率為4.52%，長期投資績效呈穩健安全態勢發展，不用太擔心短期狀況。

劉麗茹說，今年3月金融市場狀況不錯，應有獲利，2月回吐317.7億元，3月看來應該會回來2倍以上，1到3月的收益數上看2000億元，但金融市場起起伏伏，勞動基金投資看得仍是長期，目前仍屬穩健；而勞動基金無持有AT1債券，歐美銀行倒閉潮，雖委外被動式持有一些，但有些大型銀行已被政府接管，因此勞動基金不太受影響，勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。 

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