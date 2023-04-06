不能被逮捕了！全台「最正女警」脫下警服 轉行職涯曝光
被封為「全台最正女警」之一的桃園市警察王若維，日前正式卸下警察制服，在IG分享最後警服美照，留言「成為一名警察的夢想我完成了」。王若維告訴《NOWnews今日新聞》說，她從警3年留下許多珍貴回憶，目前自已創業開美睫工作室，「即使未來沒有了這身制服，但我知道我的初衷沒有變過」。
記者徐銘穗/綜合報導
王若維IG擁有10.3萬名粉絲，她2020年1月9日正式登入女警一職，同年4月被網友在PTT以「請逮捕我」為題，分享她13張美照而暴紅。不少網友開玩笑吶喊：「我有罪」、「好的，這就去她轄區酒駕」、「我剛酒駕，逮捕我拜託」「我要去襲警了」、「我是男警肯定自願加班沒問題」、「這最頂警花了吧」、「看過本人，跟照片差不多！很正」。
去年12月，王若維在IG宣布自己正式辭職離開警界，消息雖然來得突然，卻也讓許多網友們紛紛獻上祝福，王若維今年初在IG分享最後穿上警察制服的照片，寫道：「成為一名警察的夢想我完成了，人生還長，我還有好多夢要追。感謝這一路上遇到的所有人事物，讓我留下許多珍貴的回憶，即使未來沒有了這身制服，但我知道我的初衷沒有變過，祝福自己，也祝福各位。」
至於卸下警職後的規劃，王若維接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，她創業開了間美睫的個人工作室，為免不影響到其他人，不便說明離職的原因。
網友們紛紛留言祝福，「祝福學妹未來一切平安順心」、「恭喜恭喜，永遠追求各種夢想的人最美了」、「超棒！下個目標前進」、「薪水優渥又穩定的工作，真是需要絕大勇氣才離職的」、「最美女警祝福妳未來順遂」。