快去7-11領包裹！今起小白單「又賺7元」 咖啡爽扣12元
7-11取貨送購物金活動又來了，即日起至4/11到門市取件就送7元折抵卷，序號可兌換至4月25日，限量150萬份送完為止。建議民眾取件時報APP會員電話，就能直接存進帳戶，不用擔心弄丟小白單，7元購物金可拿來買每日必備拿鐵、美式，且優惠可累加檔期優惠、自帶杯折扣5元，等於最少現折12元。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-ELEVEN「安心取」活動又來啦！到門市領包裹送7元購物金，每取1件包裹就是7元，同次取件最多可領5組序號，也就是說若有超過5件包裹待取件，記得分次領取、刷條碼。
取件附上的小白單會有購物金序號，可存入APP會員裡使用，擔心弄丟或是毀損看不清序號，可在櫃台領包裹時，事先告知店員要存APP、報OPENPOINT會員，7元抵用券就會直接存入APP，下次持手機兌換條碼（我的常用功能→兌換券→活動券），直接到櫃台刷碼就能折7元。
7元購物金沒有優惠疊加限制，也就是說優惠商品通通可使用，推薦可以搭配門市4月18日前，蜂蜜美式/拿鐵第2杯半價，蜂蜜美式原價70元、蜂蜜拿鐵原價80元，加上自帶杯折扣、7元購物金的疊加，最低蜂蜜美式只要44元、蜂蜜拿鐵52元開喝。