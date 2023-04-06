易烊千璽3年電影票房狂破750億 成千禧世代新男神
成龍日前為新片《龍馬精神》宣傳時，提及目前影壇只重外表與流量，演技派只能淪落當配角，還以大陸男星易烊千璽為例，事後他雖澄清是被斷章取義，但仍引發許多粉絲不滿。事實上，今年將滿23歲的大陸藝人易烊千璽於2000年出生於大陸湖南，2005年就出道參加《才藝訓練營》、《智慧樹》等節目，5歲就入行的他出道資歷已將近18年的時間，而外型優異的他，除了是流量保證、更是百億電影票房冠軍。
娛樂中心/綜合報導
易烊千璽2020年就以電影《少年的你》獲得第39屆香港電影金像獎最佳新演員、第35屆大眾電影百花獎最佳新人獎、第14屆亞洲電影大獎最佳新演員，並蟬聯2020、2021年富比士中國名人榜第一名。除此之外，他所參與演出的電影累計票房也突破170億人民幣（約754億台幣），不僅是華語影壇千禧世代第一人，放眼全球也絕無僅有。
不僅是影壇成績超級亮眼，兩岸三地群星接力開唱的中國冬奧主題曲《一起向未來》，MV剛發布，片中第一位開唱的正是易烊千璽，能擔當這份重任，顏值、實力和形象缺一不可，否則哪能力壓兩岸三地的巨星。這也意味，易烊千璽已是中國官方認可的00世代小鮮肉的第一人，新世代男神降臨。
2009年易烊千璽加入飛炫少年組合，兩年後退出。2013年以TFBOYS組合身份再次出道，這時期的他個頭不高，但長相不凡，顏值潛力已頗受注目，而隨著青少年時期的蛻變，擺脫稚氣後，眉間英氣勃勃，雙眸明亮如星，冷眼時酷氣十足，笑起來燦爛如陽，近來正逢中國官方檢視娘砲藝人，現在的易烊千璽可謂得天獨厚。
有趣的是「易烊千璽」一般人以為是複姓，其實他是單姓易，名字背後則充滿了父母的巧思期待，原來「烊」意為熔化，這個字在湖南方言中有「歡迎」的意思，千璽則是因為他是2000年千禧年出生的，禧這個字被替換成了玉「璽」的璽。