2.5萬猴痘疫苗名額！10日起2階段登記　48醫院可預約接種

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羅一鈞進一步說明，開放登記意願截至5月12日，時間為每週一至週五，上午9時至下午5時，週末及例假日不開放，預計提供約2.5萬個名額。接種服務醫院擴大至離島縣市除外的全國各縣市，本島每個縣市都至少開設一家服務醫院，共48家合作醫院。
羅一鈞表示，考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。至於外界關注的最早何時開始接種，還在調查各醫院診次開放時間，但確定可開放接種到5月12日。
疾管署統計，截至4月5日共計完成1416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種25人及暴露前預防（PrEP）接種1391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1343人。
羅一鈞強調，為利安排登記民眾接種服務與維護自身接種權益，民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。
完成意願登記後，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號；民眾於收到預約掛號通知後，可至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。
此外，羅一鈞再次提醒，為免影響符合條件民眾接種權益，勿重複登記，系統也會自動檢核，僅保留最早的1筆登記紀錄發送通知。（編輯：陳政偉）1120406