汪小菲叫S媽丈母娘！張蘭大氣回應 下一句馬上被罵翻
汪小菲本月1日來台探親，天天都和前岳母徐媽（黃春梅）及一雙子女吃飯，享受天倫之樂，即便兩家子已經沒有姻親關係，他仍親密地叫徐媽「丈母娘」，對此，有網友趁機問汪母張蘭會不會心裡不舒服，她才大氣表示不會，下一句話又被網友質疑：「是在咒人家嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
張蘭近日開直播帶貨，一名網友留言：「妳兒子管大S媽叫丈母娘，妳不生氣啊？」張蘭說：「他願意叫就叫唄！我也支持他這樣叫，丈母娘都70多歲了！老人家嘛！見一眼少一眼！」
此話一出，有網友稱讚「蘭姐太有格局了」、「覺得心裡暖暖的」，部分網友認為張蘭語氣不屑，解讀「見一眼少一眼」有詛咒徐媽之嫌，「哪有什麼格局，有本事就別老拿前兒媳婦說事」！
資深狗仔葛斯齊描述，本月2日，汪小菲和徐媽吃完飯，不僅先乖乖走出店外，在車子旁等徐媽和其他家人出來，這時他好奇汪小菲會如何稱呼徐媽，當汪小菲開門請徐媽上車，同時開口說：「丈母娘上車唄！」讓葛斯齊認為兩人關係沒有因為之前的衝突而改變，「我感受到他們兩個之間依舊的稱謂，以及不變的身分」、「所以有些微博上面的對罵，很多很多我覺得是情緒2個字，心底是認為家人」。