特企／瑞信、SVB全被擊垮　交易所如何走出新道路？

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以SVB為例，Gracy指出，原本該公司已經決定賣掉債券、以股權融資，希望藉此弭平虧損，補足流動性，其實狀況尚未失控，不料，一系列調整體質的舉動卻意外引發存戶恐慌，導致擠兌，讓一家原本還可支撐的銀行，最終因為流動性問題破產。
事實上，美國銀行普遍缺乏對抗擠兌的能力，歸根究柢，是近三年美國政府為了因應疫情衝擊，決定放寬銀行存款準備金門檻，從原本的10％一口氣降至「零」，而存款準備金的功用，就是金融機構為保障客戶提款需要，所存放在中央銀行的款項；如今升息腳步不斷，準備金要求卻並未恢復，銀行自然暴露在擠兌風險之下。
吸取傳統金融教訓 幣圈交易所如何維持市場信心？
不久前，同為金融樞紐的加密貨幣交易所FTX也發生過類似慘劇，Bitget交易所看準趨勢，在FTX倒閉短短一個月內，就迅速公布了默克爾樹儲備證明（Merkle Tree），且定期更新，同時，Bitget 也公布了錢包的地址，公開鏈上資產，讓用戶可以隨時查證 Bitget 的資產是否有異動。
對此，Bitget台灣市場負責人Walden Chang解釋，交易所如何證明自己1比1持有用戶資產格外重要，其中，又可分為鏈上、鏈下兩種方式；鏈上的最佳解就是資產儲備證明（Proof of Reserve）。
值得一提的是，根據Bitget最新的默克爾樹快照，目前BTC、ETH、USDT、USDC 的準備金率分別為567％、225％、145％、1342％，總資產儲備金比例來到231％之多；準備金的用意，是保證加密貨幣能夠隨時被兌換成法定貨幣或其他穩定貨幣，可降低用戶的風險和不確定性。
FTX事件後 指標交易所這樣做
此外，Bitget於去年7月也設立了2億美元的交易保護基金，目的在保護交易者的資產免受駭客攻擊或其他不可預見的損失，一旦發生任何安全事件或損失，該基金便可用來賠付受影響的用戶；在FTX事件爆發後，Bitget更加碼將基金規模提升至3億美元，並公開錢包地址。
相較於鏈上資產證明方式，鏈下需要先找到具公信力的會計公司審核，並發布資產儲備證明，不過，考量到現在幣圈風聲鶴唳的情況，實務上並沒有多少會計公司願和幣圈公司合作，未來還有很大進步空間。
不過，Bitget一連串的做法仍獲得市場回饋。據CoinMarketCap數據顯示，Bitget的衍生品交易量已達全球第六，單日交易量超過80億美元；在Tokeninsight報告中，Bitget在FTX破產後，衍生品交易量市占率從3％上升至11％，已追平Bybit交易所，排名來到第三。
展望未來，Walden提到，Bitget目前已在合約交易上取得相當成績，開始往現貨市場發展，未來也會進一步與更多社群和意見領袖合作。