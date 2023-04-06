特企／糖話生醫甜膠囊劑型領先業界　獲國內外大廠青睞

共同創辦人黃韻如，於 2021 年帶領糖話贏得了卡地亞 Cartier Women’s Initiative 的東亞區冠軍殊榮，這是一個以聯合國可持續發展目標（SDGs）為審查標準的國際獎項，不僅吸引志同道合投資人與合作夥伴，更為其在國際市場上的發展帶來了更大的機會。
黃韻如表示，「成立糖話的初衷，是要以一顆甜膠囊，取代不易吞嚥的傳統劑型，讓大家對營養素補充沒有排斥感，同時照顧生理與心理上的需求。」
SIC 共同創辦人 Kevin 施凱文也提到，「我們投資糖話生醫，主要是非常看好糖話的研發能力及國際市場的成長潛力，特別是糖話的發展能符合聯合國 SDGs 第 3 項健康與福祉與第 9 項產業創新的永續發展目標，這正符合 SIC 致力於成為影響力投資的初衷！」
糖話生醫專注於「友善劑型」的研發製造，其甜膠囊技術採用專有製程，可保存熱敏感和養敏感的機能性原料，大大改變了人們對於保健食品的印象。共同創辦人蔡明傑表示，「我們致力於以劑型為營養傳輸的系統，研發、製作帶有甜味又兼顧無糖的甜膠囊，讓消費者可以用友善的方式服用保健品。」
憑藉其卓越的研發能力和技術實力，糖話生醫屢次在國際舞台上嶄露頭角，甜膠囊 NutriOmniCaps 友善劑型更一舉拿下瑞士日內瓦、韓國首爾、和日本東京等三大發明獎金牌獎。創新能力備受國際市場高度的關注和認可，研發技術更受到全球最大原料商 DSM 青睞。
蔡明傑表示，為了提供高品質的服務，糖話生醫持續取得多項認證，包括 GMP、HACCP、ISO22000 及美國 FDA Food Facility 工廠註冊等。未來糖話生醫會繼續作為業界的開拓者，積極呼應聯合國 SDGs 的精神，深耕健康領域，為消費者的健康和福祉精進努力。
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