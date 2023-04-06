《做工的人》票房開紅盤！超大咖「棒球明星」驚喜演出
《做工的人》電影版，由李銘順、游安順、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜等人主演，口碑好評全台發燒，首週末全台票房開出新台幣2000萬元的佳績。片中一大驚喜，兄弟象永遠的萬人迷巨星「恰恰」彭政閔，接下象徵「鋼鐵人」的小男孩投出的一顆球，上映期間也恰逢他背號「23」引退之際別具意義。
記者黃雅琪/綜合報導
談到在《做工的人》電影版客串演出，恰恰彭政閔表示：「蠻開心的，算是一種不同的經驗，也蠻好的，算跨領域了。」這次他在片中飾演棒球隊教練，要帶著很多小朋友一起做，跟平時做球員的感覺不太一樣。回想起導演鄭芬芬要求用「不能說話」來表演，彭政閔笑說：「導演在挑戰我的演技！人家常說隔行如隔山，在鏡位上或是表演上可能沒有那麼到位，但這才是真實的自己。」
片中投球給恰恰彭政閔的小童星楊學湧，恰巧是彭政閔老家的鄰居，拍攝當天楊學湧的媽媽特別到現場相認，楊學湧說：「從小在幼稚園、國小都可以遇到恰恰叔叔，沒想到這次拍攝可以跟恰恰叔叔一起。」彭政閔鏡頭前散發著昔日球場傳奇光芒，拍完後現場瞬間變成「恰恰球迷見面會」，劇組全員都非常興奮，他面對簽名、拍照有求必應，超級親民。《做工的人》電影版現正熱映中。