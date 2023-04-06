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猴痘本土增2例！來自台北、新竹　醫院隔離治療

▲國內新增2例猴痘本土個案，來自台北市、新竹縣，均在醫院隔離治療。疾管署發言人羅一鈞今天說，疫情較前一週下降，研判與連假效應有關，憂出國潮帶來境外移入，增加本土疫情風險。（圖／台南市衛生局提供）
▲國內新增2例猴痘本土個案，來自台北市、新竹縣，均在醫院隔離治療。疾管署發言人羅一鈞今天說，疫情較前一週下降，研判與連假效應有關，憂出國潮帶來境外移入，增加本土疫情風險。（圖／台南市衛生局提供）

中央社

（中央社記者陳婕翎台北6日電）國內新增2例猴痘本土個案，來自台北市、新竹縣，均在醫院隔離治療。疾管署發言人羅一鈞今天說，疫情較前一週下降，研判與連假效應有關，憂出國潮帶來境外移入，增加本土疫情風險。

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衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在每週例行疫報說明，國內新增2例本土猴痘（Mpox）確定病例，均為北部本國籍男性，年齡為20多歲及50多歲，發病日分別為3月22日及3月25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，醫師評估採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診。

羅一鈞說，2例個案均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，分別為5名同住者及2名密切接觸者，其中僅有1人需要且同意接種疫苗，全數進行衛教，自我健康監測21天，監測至4月20日；另外27名低風險接觸者，已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署統計，台灣自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今天累計確診23例病例，分別為16例本土及7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。

羅一鈞說，今年個案平均住院天數是17天左右，住院最久是28天，去年最久則達到30多天。

疾管署擬放寬猴痘患者隔離措施。羅一鈞說，明天將與地方衛生局開會，聽取執行面意見，包含個案在家隔離符合一定條件可出門，由哪個單位協助評估，需在第一線人員可執行性及確保個案遵守規定找到平衡點，收集意見後研擬配套措施，不會立刻拍板定案，預計11日說明最新進度。

羅一鈞說，雖然本週猴痘疫情較前一週下降，但研判與連假效應有關，有延遲通報狀況；另外，清明節、兒童節連假許多民眾出國旅遊，尤其是到日本的民眾非常多，但當地猴痘疫情正在升溫，擔心連假後會有大量境外移入個案，造成社區威脅、出現本土個案，即使現階段疫情看似趨緩，但沒有鬆懈的本錢。（編輯：管中維）1120406

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