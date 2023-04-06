美國眾議院外委會主席抵台！主動召開記者會　創立院首例

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因此，立法院方面安排了平時舉辦正式記者會的簡報室，提供麥考爾一行召開記者會接受媒體提問，立法院長游錫堃也將全程陪同。
麥考爾訪團抵台前，已訪問日、韓兩國，並在蔡總統與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，才正式對外發布來訪的訊息。此行除了拜會立法院，及晉見蔡總統之外，還將與台灣商界領袖會晤，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
此次的訪團成員橫跨共和、民主兩黨，多達8名外委會及印太小組眾議員，堪稱重量級訪問團。成員包括，日前在眾議院通過「中華人民共和國不是發展中國家法」提案人的眾院印太小組委員會主席金映玉（Young Kim）、眾院印太小組委員會資深議員貝拉（Ami Bera）、眾議員希爾（French Hill）、眾議員迪恩（Madeleine Dean）、眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、眾議員勞勒（Michael Lawler）、眾議員莫蘭（Nathaniel Moran）。
依照立法院規劃，麥考爾一行人7日上午11時抵達立法院，先前往議場參觀後，將於立法院簡報室召開記者會，接受媒體訪問。（編輯：蘇龍麒）1120406