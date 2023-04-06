巷仔內／隔3年訪美會麥卡錫　蔡英文再讓台灣獲尊榮禮遇

美國眾議院外委會主席抵台！主動召開記者會　創立院首例

▲美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）今天抵台。麥考爾等人明天（7日）上午拜會立法院，並創下立院首例，主動召開記者會接受媒體訪問；訪團也將於8日上午晉見甫出訪返國的總統蔡英文。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）今天抵台。麥考爾等人明天（7日）上午拜會立法院，並創下立院首例，主動召開記者會接受媒體訪問；訪團也將於8日上午晉見甫出訪返國的總統蔡英文。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者林敬殷台北6日電）美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）今天抵台。麥考爾等人明天（7日）上午拜會立法院，並創下立院首例，主動召開記者會接受媒體訪問；訪團也將於8日上午晉見甫出訪返國的總統蔡英文。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於過去拜會立法院的美國國會議員訪問團，麥考爾訪團日前主動向立法院表達願意接受媒體訪問，形式不拘。

因此，立法院方面安排了平時舉辦正式記者會的簡報室，提供麥考爾一行召開記者會接受媒體提問，立法院長游錫堃也將全程陪同。

麥考爾訪團抵台前，已訪問日、韓兩國，並在蔡總統與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，才正式對外發布來訪的訊息。此行除了拜會立法院，及晉見蔡總統之外，還將與台灣商界領袖會晤，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

此次的訪團成員橫跨共和、民主兩黨，多達8名外委會及印太小組眾議員，堪稱重量級訪問團。成員包括，日前在眾議院通過「中華人民共和國不是發展中國家法」提案人的眾院印太小組委員會主席金映玉（Young Kim）、眾院印太小組委員會資深議員貝拉（Ami Bera）、眾議員希爾（French Hill）、眾議員迪恩（Madeleine Dean）、眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、眾議員勞勒（Michael Lawler）、眾議員莫蘭（Nathaniel Moran）。

依照立法院規劃，麥考爾一行人7日上午11時抵達立法院，先前往議場參觀後，將於立法院簡報室召開記者會，接受媒體訪問。（編輯：蘇龍麒）1120406

靜宜女大生失蹤9天！3月30日出境　確定入境「緬甸仰光」

捷運萬大線工安意外！1人遭重壓失去生命跡象　送醫搶救

長榮「長鵬輪」驚爆遭海盜攻擊！水手遭捆綁　公司證實了

台中外役監再傳受刑人脫逃！清明節逾假未歸　正面照公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀