7種語言諮詢櫃檯　新北推廣國際多元服務

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印尼語服務人員林悅芳表示，印象最深刻的是一名原先住在南部的個案，來台後因為家庭生活的不順遂而離開家門，租屋在新北市。個案想念年幼的孩子，也不知道未來該何去何從，透過服務人員的鼓勵與慰藉，並在熟悉的母語支持下，讓她有勇氣繼續走下去，先生和孩子們也都搬到新北市定居，而在服務人員的協助更找到離家近又可以兼顧照顧孩子的工作，幫助家庭生活逐漸步上軌道，安居在新北。
另一名服務多年的菲律賓語服務人員陳珠美也說，最令她感到成就感的是協助個案爭取工作上的權益，曾有一位來自印度的英語老師，在受訓期間突然被通知資格不符而喪失工作機會，經過服務人員多次聯繫，也協助個案預約法律諮詢及通譯服務，爭取應得的權益，讓新住民朋友在新北安居樂業。
新北市有29個行政區，幅員廣大，為服務更多的新住民，教育局從2016年起推展「服務papa走」活動，5位服務人員輪流到各區去，與各區公所、學校及戶政事務所等相關單位合作，同步宣導學習課程、新住民福利措施及新住民語師資培訓等資訊，各場次另邀請相關講師進行法律知識、衛生保健、親子教育等主題講座及抽獎活動。
來自印尼的林芬妮表示，「服務papa走」是自己第一個參與的新住民活動，在活動中也瞭解到關於新住民福利、課程，如子女獎助學金、新住民生活適應班等，讓自己受惠良多。來自廈門的林愛花也說，很感謝市府對新住民的關心與鼓勵，針對新住民工作權益相關問題，服務人員熱心幽默風趣的解答方式也讓自己記憶深刻。
教育局長張明文指出，新北市為全國新住民最多的國際城市，在陌生且語言不熟悉的環境下，新住民在台生活及工作更顯不易，因此國際多元服務櫃檯以7種語言，提供新住民在面對生活諸多困境時的諮詢服務，並建置「新北市國際教育資訊網之新住民專區」整合資訊，歡迎新住民多多利用。