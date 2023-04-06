Switch終於有新對手？國外爆料：「Sony掌機」將滿血回歸
PlayStation的掌機即將回歸嗎？國外爆料大神陸續爆料，根據外媒 Insider Gaming指稱，Sony 正在開發新款PlayStation 掌上型遊戲機，其代號為「Q Lite」，但跟之前PSV不同，新一代的掌機需要搭配PS 5 主機，主要用途是要讓玩家遠端遊玩，無法獨立使用。
記者周淑萍/綜合報導
據傳Q Lite外觀配備8吋LCD 觸控螢幕，具備觸覺反饋，手把上有音量按鈕、喇叭、耳機孔。外界猜測，如果Q Lite需要依靠 PlayStation 5 才能運行，遊玩上的受限大，再加上目前已經可以透過手機搭配控制器實現遠端玩PS 5，Q Lite對於玩家的吸引力似乎不夠大。而如果定位是一款雲端掌上機，華碩日前預告將打造首款ROG ALLY，似乎更具吸引力。對於玩家來說，如果是一台全新的 PSV後續機應該會更願意買單。
此外，也有遊戲的業界人士表示，SONY似乎計畫發表其未來遊戲「PS5 第二階段」（second phase of the PS5），除了遊戲軟體，硬體的部分包括新的可拆卸光碟機 PS5、Project Nomad 無線耳機、Project Voyager 無線耳機，而據稱 PS5 Pro 目標在2024年新年假期登場。