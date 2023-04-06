Gino曾患猛爆性肝炎 被醫生斷言「可能隨時會死」
藝人Gino日前受邀上中天YT頻道節目《健康點點名》，節目中他聊到曾經36小時拍戲不停歇，48小時沒睡覺，健康因此亮紅燈，也因為生病，讓他正視健康的重要性。Gino每天的工作就是在跟時間賽跑，對他來說睡覺就是奢侈，日夜操勞的情況下，身體發出抗議，突如其來的猛爆性肝炎，讓醫生斷言他可能隨時會死，嚴重程度讓他不得不調整生活作息。
記者侯家瑜/綜合報導
Gino那段期間，各種疾病都找上門，加上家中已有膽固醇超標病史，自己本身也有骨刺、B型肝炎等問題纏身，所以在家人的叮嚀下，他必須定期前往醫院健檢。Gino也有感而發：「人生藍圖不是什麼都照著你的希望去做，也深知很多事情是沒有辦法達到平衡點，所以只能自己取捨。」Gino現在則訓練自己能夠隨時秒睡，在吵雜的環境或是車上，拿出隨身攜帶的「助眠好夥伴」，眼罩、耳罩、頸枕三件組，在有限的時間趕緊補充睡眠。
Gino除了調養身體、飲食之外，也恢復運動習慣，有別以往把手臂跟背練得很壯，現在則是選擇加強核心及腿力，Gino透露：「因為每天熬夜，我的筋骨已經不行了，而且太容易受傷。」即使健康亮紅燈，但Gino覺得自己已經很幸運，如今可以熬過低谷重現自我。Gino拍八點檔時常常都是拍戲當天才拿到劇本，已能練就能快速熟背，即使睡眠少，總是憑藉意志力，堅持做到最好，因為他知道沒有做到一定的程度，就無法獲得站在舞台的機會，被淘汰的終將會是自己。完整內容請鎖定本周五下午2點《健康我+1》YT頻道