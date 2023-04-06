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普發6000放大術！PChome 24h空調最高折萬　momo狂送mo幣

▲搶攻普發6000元商機，PChome 24h購物推「現金放大術」，滿6000再送6000折價券。(圖／官方提供)
▲搶攻普發6000元商機，PChome 24h購物推「現金放大術」，滿6000再送6000折價券。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

普發6,000元的大紅包應該這兩天都已經入袋了，業者也準備各項優惠來吸引民眾，像是momo購物網自4/7至4/17有dyson、伊萊克斯折扣下殺，同時4/17一日限定消費滿額有機會獨享2,000元mo幣，活動期間8時段灑mo幣不用消費就能搶。PChome 24h購物累積滿6000元登記就送總值6000元折價券，針對涼夏家電多重優惠疊加後可折萬元以上。

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📍PChome 24h購物
即日起至4/16推出「普發6,000享優惠」全站消費滿6,000元就享5%的P幣回饋（上限500 P幣），同時累計消費金額滿6,000元，登記再送總價值6,000元的限量折價券。商品優惠的部分，搶攻涼夏家電，Panasonic國際牌空調原價31,875元，搭配多重優惠後，可用20,823元，現省萬元。PChome 24h引用東方線上的《2023年3月份消費者動態速報》調查，即便解封，8成民眾依舊習慣使用網購採買生活必需品，PChome 24h購物公布站上日用品熱銷品前五名，依序為：衛生紙、尿布、洗衣精、成人紙尿褲、家用清潔，近期提供最低下殺58折起的箱購優惠，且全站消費滿6,000元還能享有最高5%的P幣回饋。

📍momo購物
自4/7至4/17「清空萬元購物車」活動回歸，期間內消費不限金額即可登記抽整單免費資格，回饋上限為10,000元；且於4/17祭出單日限定的兩大好康活動，一為「玩大富翁最高送18% mo幣回饋」累積消費滿6,000元可擲骰玩大富翁1次，回饋趴數從3% 起跳，最高回饋18%；另有「滿額送1元進口零食」凡下單滿2,000元登記送1元「Nature Valley天然谷」燕麥棒1盒。凡於4/7及4/9至4/13期間於momo單筆下單滿6,000元，限量登記送300元mo幣回饋。每天09:02、11:02、13:02、15:02、17:02、19:02、20:02、21:02共8個時段灑幣，可搶最高999 元mo幣。

📍全國電子
4/7-4/16破盤10天，破盤大家電66折起、筆電最高現折1332元、全館家電9折，另有一元放大術，滿額加1元多1件商品，還有綁定LINE會員購買大家電滿25,000最高送2000點LINE POINTS。全國電子LINE好友限定，破盤期間即可享有雙重LINE遊戲天天抽最高2000元折價券。期間在全國電子購買空調，享原廠好禮最高現折5000元，周末環保集點加碼10倍送，最高回饋2000元，還能再申請政府貨物稅減徵，最高退2000元，以及住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元，6/14前冰箱、空調安裝完成全國電子再加碼送6000購物金。

▲momo這波除了商品優惠之外，持續祭出mo幣送。(圖／官方提供)
▲momo這波除了商品優惠之外，持續祭出mo幣。(圖／官方提供)

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