北富銀併日盛銀完成　日盛金融卡可續用1年、信用卡半年

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北富銀指出，為確保客戶權益，針對兩家銀行雙方系統整合進行了縝密規劃，全體動員執行4次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，以期在安全、穩定、高效的原則下完成合併作業。此外，考慮到民眾連假時可能因突發狀況急需現金支應，北富銀特別在停機期間於全台179間分行全面提供緊急現金提領服務，共計有276人次使用到此項緊急措施。
此外，北富銀也提到，兩家銀行合併後，原日盛銀金融卡仍可繼續使用1年，原日盛銀信用卡可繼續使用半年，客戶也可透過北富銀網路銀行、行動銀行APP進行原日盛銀帳戶的各項線上交易及明細查詢。如果需要更換存摺或金融卡，則可由本人擇日攜帶原日盛銀存摺、金融卡及必要證明文件至各地分行更換即可。
對於北富銀與日盛銀合併，北富銀強調，可望發揮雙方優勢，為客戶、員工、企業及產業創造多贏，合併後，全台分行數增加至179家，躍居民營銀行之首，兩家銀行客戶將受惠於服務據點的增加，享有更便捷的服務體驗。全台179家分行皆將秉持公平待客精神，積極深化在地經營、落實普惠金融，提供民眾友善親切的優質服務。
此外，北富銀在香港、大陸、越南、新加坡、印尼、澳洲等地共已設有33處服務據點，建立完善的整合協作機制，合併後，原日盛銀客戶將可享受全方位專業海外服務，協助客戶掌握國際商機，提升跨國金融體驗。