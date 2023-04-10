通路永續戰／業者拚永續苦的卻是加盟主　商管專家揭隱憂

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根據環保署統計，各家連鎖便利商店、連鎖速食店自今年1月1日起，必須提供消費者循環杯借用服務，並要求上述業者需要在2023至2025年時，逐年達到5％、10％、30％的門市覆蓋率。
公部門推動法規，督促業者善盡企業社會責任，「循環杯」也就開始進入民眾視野。據世界經濟論壇（WEF）預估，循環經濟將在2030年前帶來4.5兆美元產值，國際勞工組織（ILO）也曾說，循環經濟模式有機會為全球增加600萬個新的工作機會。
循環經濟所能達到的效益數字可能很可觀，然而，「循環杯」的發展，目前看來市場接受度仍未達一定程度，商管財經專家李世珍接受《NOWnews今日新聞》採訪時就點出，「消費者信任」是循環杯推動窒礙難行的一大主因，能否有效清除污漬是一個問題，強力清潔劑的殘留又是另外一個問題，業者使用的是不是環保清潔劑，則又衍生出第三個問題，最後，業者願不願意將成本墊高，把所有有關循環杯的流程做到天衣無縫後，又不將成本轉嫁到產品價格上，也恐成為最大的隱憂。
消費者對於這項永續時代下的產物最大的疑惑，就是業者的「品質管制（Quality Control）」，背後牽涉到流程檢驗、適用性、食安，甚至是法律問題，李世珍直言：「目前循環杯確實都還在實驗的階段，也不無被淘汰的可能。」
共創三贏卻是「剝削第四方」？
此外，各家零售通路在這一波波永續浪潮中，終極目標都是希望能夠在業者、消費者以及永續行動中共創三贏，然而，這卻容易導致第四方被剝削，也就是所謂的「加盟業者」。李世珍就透露：「某零售通路業者近年較為財務導向，力拚展店數字的成長，在KPI的權衡下，犧牲的就是加盟業者，這就是ESG衍生出的社會議題。」
無論是在執行永續行動，抑或是追求KPI，企業在展店的壓力下，加盟主若做不到要求內的事，容易遭到淘汰的命運，「不保障加盟主的收益，只有不斷的剝削，你覺得這個企業體健康嗎？」先不論整體零售通路市場是否飽和，同一間企業不斷以展店為目標，提高店數密度，最後還可能反而是被自家人打趴。
企業追求環保永續，卻逼加盟主吞下，而加盟主為了不被淘汰，大多也都乖乖的配合，甚至自掏腰包買設備、增加品項等，採取各種能夠提升競爭力的方式，「自己花錢增加營收，最後還要淪為被淘汰、被剝削的命運，這個財務指標正常嗎？」
台北市某零售通路加盟業者接受《NOWnews今日新聞》採訪時也坦言，總公司確實會有要加盟主配合的行銷要求，加盟主再怎麼不願意，或感受到被剝削也都只能照辦，畢竟總公司提供know-how給加盟主，也算是一道創業捷徑，想要繼續這門生意，就只能想辦法埋頭苦做，「不過偶爾也很納悶，總公司要做永續，卻為了提高銷售叫我們多買一台咖啡機，明明小店只要一台就夠了。」加盟業者苦笑。
或許總公司與加盟主之間的問題本就存在多時，只是「永續」行動的良善，背後還是存在許多隱憂。
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