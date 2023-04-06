全家便利商店響應普發6000活動超多 好康懶人包一次看！
全民引頸期盼的普發6000，已開始 透過各金融管道發至民眾手中，為了讓民眾對這個大紅包更有感，除了金融機構祭出各類加碼活動外，如同鄰居般存在的超商也響應政策，紛紛祭出「ATM領現」即送咖啡買一送一的活動，而其中又以全家便利商店大手筆加碼，除了消費、闖關領紅利金，總價值超過2500萬；利用隨買跨店取消費還可參加抽獎活動，更有最大獎涵碧樓住宿券就等你來領取。
生活中心/綜合報導
隨著普發6000的到來，全家便利商店自4/5~5/2號上線一系列的活動，第一波三項活動自4/5開跑，民眾只要利用Fami錢包到店「現金」儲值2000元，即可在活動期間，只要單筆支付超過200元購買店舖貨架上商品，即可獲贈20元紅利金回饋，每個會員一共可獲贈十組，相當於儲值2000元可用2200元。同時開跑的活動還有闖關累積紅利金，一共分為三階段，民眾只要透過全盈支付在店內消費，1元即獲贈1積分，累積期限至5/2，積分兌換至5/9。第一關累積達到1000積分，即可獲得100元紅利金，第二關及第三關門檻分別為3000分及6000分，達標者分別可再獲得250元及400元紅利金，總價值高達1500萬紅利金要送給大家！
第三項活動同樣也是在4/5開跑，民眾只要利用全家APP中的「隨買跨店取」功能進行購買，單筆500元即可享有一次抽獎機會，共計四大好禮，包含Let’s Café 熱美式10杯、饗食天堂假日雙人晚餐券、花蓮二日漫遊雙人行，及最大獎日月潭涵碧樓住宿券，頂級住宿體驗就等你來拿！4/6加碼推出「全家普發卡」好禮包販售，內容包含兩張3000元的禮物卡外，還有一張加碼紅利金卡，隨機會可獲得600或6000元的驚喜，民眾儘管來試試手氣，消費6000可有機會獲得12000的價值，其中紅利金可使用至6/30，時間非常充裕，禮物卡金額則無使用期限。
針對不急著領錢的族群，4/10開始可利用全家超商店裡的ATM領取，領取前請留意普發現金的識別貼紙，可提領的銀行包含台新、國泰世華及玉山三家銀行，不過若選擇台新銀行ATM領取的話，即可立即獲得Let’s Café 或私品茶指定同價位飲品買一送一的兌換券一組，民眾當下就可至櫃台購買及兌換。如此多的好禮，數量有限，同時也提醒民眾消費前看清楚活動規則，注意無法併用或不列入回饋的商品項目，才能讓普發現金的價值發揮到最大唷！
台新ATM優惠券兌換品項
Let’s Café:單品美式(大)、單品拿鐵(大)、醇黑厚可可飲(熱中杯、冰大杯)，冰熱任選
私品茶:仙女醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱任選