拜登對手+1！甘迺迪侄子宣布參加2024年美國總統大選

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《CNN》、《紐約時報》等報導，現年69歲的小羅伯特甘迺迪是名環境律師，此前他就表示若自己籌備資金到位，就會動員團隊進行參選活動，而他的競選主任約翰·沙利文（John E Sullivan）週三也證實了團隊確實已經遞交競選文件，也就是說民主黨內初選的總統候選人將不只拜登，還有小羅伯特甘迺迪。
小羅伯特甘迺迪的父親是前國會參議員羅伯特甘迺迪，其父在1968年同樣競選民主黨內初選總統候選人，期間遇刺身亡；叔叔甘迺迪則是第35任美國總統，也是美國史上第四位遇刺身亡的總統，其遇刺案轟動國際，至今仍有許多陰謀論述留在政壇，「甘迺迪詛咒」（Kennedy Curse）的說法更是在民間不脛而走。
不過除了政治世家與遇刺陰影外，小羅伯特甘迺迪在美國政壇著名的事蹟還包含對於疫苗的懷疑直言不諱。在他近期出版的著作中，小羅伯特甘迺迪聲稱美國新冠首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）、微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與製藥公司共謀，從新冠疫苗中大肆牟利，並指責孩童自閉症跟接種新冠疫苗有關；為此他被多名甘迺迪家族成員公開譴責，2021年IG官方更將其帳號暫時關閉，回報稱其多次發佈與疫情相關的錯誤資訊。
小羅伯特甘迺迪的競選，預計將為拜登帶來潛在的長期挑戰。在此之前，民主黨內雖對高齡的拜登競選連任抱持擔憂，但眼下並無強而有力的黨派領導人出面挑戰，不過就在小羅伯特甘迺迪宣布投身初選前，民主黨全國委員會已正式通過總統大選初選時程的調整，將第一場初選選戰從愛荷華州變更至南卡羅來納州，有著當地大量非裔人口的支持，拜登預計在爭取連任時獲得更多影響力。