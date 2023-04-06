台灣3月PMI再轉緊縮　中經院：3因素影響訂單與生產

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其次，3月爆發美國銀行流動性風險，衝擊市場原物料價格報價與需求預期，2月翻轉回報訂單生產擴張的化學暨生技醫療產業， 即使3月工作天數較2月多，未經季節調整的訂單與生產指數仍2月擴張速度趨緩；基礎原物料產業未季調的新增訂單指數擴張速度也未大幅加快。
同時，交通工具產業受歐美銀行流動性風險、升息壓力、美民眾車貸遭信用緊縮、中國車市大幅降價造成供應鏈降價壓力、自行車供應鏈持續調節存貨，還有營業成本與關鍵物料交期仍攀升，即使3月有較多營業天數，交通工具產業未經季調的新增訂單反而大跌超過10.0個百分點呈現緊縮，其未來展望更已連續8個月停留在40%以下緊縮速度者。
不過，中經院表示，經歷了3季的庫存調整、年初一波原物料價格急漲以及預計後續電價等營業成本攀升趨勢不可逆，雖然3月新增訂單轉為緊縮，製造業3月季調後的生產指數已連續2個月擴張。部分產業趕貨清理已下訂單避免客戶有取消訂單的藉口，或是利用漲價迫使客戶提前拉貨、取消訂單以控制成本，有加速趕底重新洗牌的意味。
同時，電訪意見也顯示，存貨已調節到相對低水位，2023年以來上游、工業用與原物料相關業者開始策略性拉貨關鍵物料為2023年第3季、第4季布局，截至3月製造業的存貨指數已連續2個月維持在持平50%左右水準。6大產業中，化學生技醫療產業、電子光學產業、基礎原物料產業與電力機械產業，2023年第一季訂單、存貨與未來展望指數多皆呈現緊縮趨緩或轉為擴張，雖然稼動率仍低但訂單與前月相比未再出現大幅重挫趨勢。
至於3月未季調的台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續5個月擴張，指數攀升3個百分點至53.2%，其中4項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升；未經季節調整的商業活動指數續揚3.3個百分點至54.4%，連續第2個月擴張；非製造業的人力僱用僅維持1個月緊縮隨即轉為擴張，指數回升3.1個百分點至51.4%。
採購價格（營業成本）指數已連續28個月維持在60%以上上升速度，3月指數微幅攀升0.2個百分點至63.6%。服務收費價格指數已連續34個月呈現上升（高於 50.0%），指數回升2.2個百分點至54.4%。而未來展望已連續12個月緊縮，惟指數續揚2.2個百分點至 49.9%，為2022年4月以來最慢緊縮速度。
就8大產業觀察，7大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業（57.7%）、資訊暨通訊傳播業（55.9%）、營造暨不動產業（54.6%）、零售業（54.6%）、金融保險業（53.8%）、運輸倉儲業（51.4%）與批發業（50.1%）。僅住宿餐飲業（38.6%）回報NMI與前月相比呈現緊縮。
• 八大產業中，僅批發業（42.7%）與營造暨不動產業（43.3%）回報未來6個月展望呈現緊縮，8大產業中，4大產業回報未來六個月展望呈現擴張，分別為住宿餐飲業（63.6%）、零售業（55.3%）、金融保險業（52.5%）與運輸倉儲業（51.9%），教育暨專業科學業與資訊暨通訊傳播業皆回報未來6個月展望為持平。