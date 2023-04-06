XTERRA亞錦賽在台灣　世界頂尖選手來台、江晏慶捍衛霸業

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綜觀XTERRA Taiwan歷屆選手名單，今年可說是自2018 XTERRA來台之後最強卡司，曾兩度贏得世界鐵人越野三項冠軍、三屆XTERRA歐洲冠軍的現任XTERRA世界冠軍Arthur Serrieres，是呼聲最高的奪冠人選。
於此同時，曾經打敗過Arthur Serrieres的菁英選手Arthur Forissier也將投入戰局，加上今年賽道難度提高，預料登山車技術精湛的Ruben Ruzafa將把實力發揮到淋漓盡致。
女子選手Solenne Billouin去年以強大的爆發力拿下世錦賽冠軍，她將再度對上XTERRA世界排名第一的「微笑女王」Sandra Mairhofer，去年以1:43之差與世錦賽冠軍擦身而過的Sandra，肯定不會再讓自己與冠軍頭銜失之交臂。
與世界級好手論劍是提升技術與心理素質的大好機會，國內越野三項好手當然也不會錯過。去年國內越野三項男子組冠軍江晏慶，以及鐵人三項國手張綺文，今年也將登上菁英組擂台與歐美選手交流。
賽會將於4月15日上午5:50開始，同步直播菁英組比賽，所有觀眾不僅可以見識到越野三項選手矯健的身手，也能同時欣賞難得一見的墾丁山野美景。