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XTERRA亞錦賽在台灣　世界頂尖選手來台、江晏慶捍衛霸業

▲現任XTERRA世界冠軍Arthur Serrieres將來台參加2023 XTERRA亞錦賽。XTERRA Taiwan 提供。
▲現任XTERRA世界冠軍Arthur Serrieres將來台參加2023 XTERRA亞錦賽。XTERRA Taiwan 提供。

記者廖聿偉/綜合報導

2023是XTERRA來台第6年，隨著國境開放，今年在墾丁國家公園舉辦的越野三項、越野跑躍升為亞太錦標賽，成為備受世界各地選手矚目的焦點。

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去年在XTERRA義大利世錦賽中表現傑出的男子前5名、女子前3名，以及在XTERRA越野三項世界排名中成績出色的名將，將有30多位陸續抵達台灣，準備要在恆春半島來一場激烈的龍爭虎鬥！

綜觀XTERRA Taiwan歷屆選手名單，今年可說是自2018 XTERRA來台之後最強卡司，曾兩度贏得世界鐵人越野三項冠軍、三屆XTERRA歐洲冠軍的現任XTERRA世界冠軍Arthur Serrieres，是呼聲最高的奪冠人選。

於此同時，曾經打敗過Arthur Serrieres的菁英選手Arthur Forissier也將投入戰局，加上今年賽道難度提高，預料登山車技術精湛的Ruben Ruzafa將把實力發揮到淋漓盡致。

女子選手Solenne Billouin去年以強大的爆發力拿下世錦賽冠軍，她將再度對上XTERRA世界排名第一的「微笑女王」Sandra Mairhofer，去年以1:43之差與世錦賽冠軍擦身而過的Sandra，肯定不會再讓自己與冠軍頭銜失之交臂。

與世界級好手論劍是提升技術與心理素質的大好機會，國內越野三項好手當然也不會錯過。去年國內越野三項男子組冠軍江晏慶，以及鐵人三項國手張綺文，今年也將登上菁英組擂台與歐美選手交流。

賽會將於4月15日上午5:50開始，同步直播菁英組比賽，所有觀眾不僅可以見識到越野三項選手矯健的身手，也能同時欣賞難得一見的墾丁山野美景。

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