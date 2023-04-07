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續朝智慧營運邁進！加工區處高雄分處長由游淑惠接任

▲經濟部加工出口區管理處高雄分處分處長由游淑惠接任。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
▲經濟部加工出口區管理處高雄分處分處長由游淑惠接任。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處於6日，在高雄前鎮科技產業園區高雄分處行政大樓，舉行高雄分處新、卸任分處長交接儀式，由加工出口區管理處三組組長游淑惠接任，將持續朝智慧營運、驅動區域發展邁進。

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▲加工出口區管理處高雄分處舉行分處長交接儀式，在管理處處長楊伯耕(中)監交，由卸任分處長吳大川(左)將印信交給新任分處長游淑惠(右)，完成交接。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
▲加工出口區管理處高雄分處舉行分處長交接儀式，在管理處處長楊伯耕(中)監交，由卸任分處長吳大川(左)將印信交給新任分處長游淑惠(右)，完成交接。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
加工出口區管理處高雄分處新、卸任分處長交接儀式，是由加工出口區管理處處長楊伯耕主持，有前鎮科技產業園區區內事業、各企業工會理事長等人與會，卸任分處長吳大川並在加工處處長楊伯耕監交下，將印信交給新任分處長游淑惠，完成交接。

▲經濟部加工出口區管理處高雄分處分處長交接儀式，區內事業單位業者與會。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
▲經濟部加工出口區管理處高雄分處分處長交接儀式，區內事業單位業者與會。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，卸任分處長吳大川在擔任高雄分處分處長近四年來，推動許多創新作為，在區內廠商的鼎力支持下，做出許多卓越的績效，包含執行前瞻基礎建設計畫、擘劃前鎮園區10年更新再造計畫、推動從業員工宿舍空間轉型，爭取緯創集團投資逾百億元興建全球車載及工控面板製造燈塔工廠等，在吳大川分處長領導下，分處同仁群策群力，完成各項業務，讓57歲的高雄園區仍蓬勃發展，他再次對吳分處長表達誠摯感謝。

▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
楊伯耕說，新任分處長游淑惠是國立成功大學都巿計畫學系碩士，學經歷完備，從基層做起，歷經高雄巿政府捷運工程局股長、高雄巿政府經濟發展局科長、專門委員、經濟部專門委員及加工出口區管理處組長等職務，在中央及地方政府之公務行政資歷相當完整，工作經驗豐富。

楊伯耕並說，游淑惠分處長是一位具有創新思維、行動力極佳的優秀人才，於管理處任內推動「跨域創生永續推動計畫」、「數位轉型躍升計畫」等專案計畫，對於ESG節能減碳、推動數位人才培訓與園區產業升級，都有非常卓越的貢獻。

楊伯耕指出，前鎮科技產業園區目前正朝產業轉型與空間改造之策略並進，藉由前瞻基礎建設所營建的新廠房和引進群聚產業，依據廠商需求鏈結和整合產官學研資源與支援，致力園區轉型。

▲加工出口區管理處高雄分處新任分處長游淑惠將與廠商攜手面對時代挑戰，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
▲加工出口區管理處高雄分處新任分處長游淑惠將與廠商攜手面對時代挑戰，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。(圖／記者黃守作攝，2023.04.06)
新任分處長游淑惠則指出，未來高雄前鎮科技產業園區將持續推動風華再現計畫，優化投資環境，以嶄新的服務思維，與廠商攜手面對時代挑戰，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效，她將在既有的基礎下，繼續帶領高雄分處的同仁大步向前，努力為園區產業發展作出貢獻。

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