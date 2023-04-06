民進黨15個立委選區協調未果　12日確認初選名單

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與會人士會後轉述，目前15個選區當中，僅屏東縣第1選區的農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗簽署切結書表達願退選，但該區仍有屏東縣議員陳明達挑戰現任立委鍾佳濱。黃信茗被地方視為前總統府祕書長蘇嘉全的人馬，與立委蘇震清關係不錯。
與會人士轉述，提名小組召集人潘孟安今天也請小組成員這幾天繼續努力協調，其中包括新北市第1選區，該區雖然有民進黨新北市黨部主委何博文得到黨內跨派系支持，但淡江大學助理教授彭莉惠也登記參選。
新北市第8選區（中和區）現任民進黨立委江永昌未尋求連任，該區也無人登記。與會人士說，潘孟安今天請小組成員繼續努力勸進江永昌。
另外，基隆市現任立委蔡適應不尋求連任後，有3位基隆市議員登記參選，包括張之豪、鄭文婷、張秉鈞；台中市第6選區（中西東南區）因現任無黨籍立委黃國書不再競選連任，由兩位現任台中市議員黃守達與江肇國分別代表所屬派系出馬角逐，前市議員何敏誠之子何昆霖也登記。
與會人士說，提名小組會中討論到上述2個選區，小組成員認為，登記的幾位人選都很優秀、也勤於經營基層，就以民調進行一場君子之爭。
與會人士說，民進黨12日將召開中執會，確認立委初選名單；中執會前一天、提名小組11日下午將再度開會確認是否這15選區都無法協調、必須進入初選。（編輯：楊凱翔）1120406