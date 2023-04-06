《瑪利歐》大魔王庫巴唱情歌示愛公主 深情模樣超反差
《超級瑪利歐兄弟》電影版全台首日票房開紅盤，以新台幣3235萬元登上冠軍寶座，破影史4月份動畫首日票房紀錄。電影《超級瑪利歐兄弟》致敬經典任天堂同名電玩遊戲，滿滿回憶殺讓觀眾看完很感動，片中大魔王庫巴獻唱芭樂情歌《碧姬》對碧姬公主示愛，更是一大精采看點。
記者黃雅琪/綜合報導
喜劇演員傑克布萊克替大魔王庫巴配音：「有誰不會馬上想要跳起來抓住在大銀幕上扮演他的機會？他又可怕，力量又強大，而且內心充滿了不安全感，絕對是一個值得深入探索的偉大角色。我很早就開始玩任天堂的電玩遊戲，我在1980年代長大的時候超愛玩《咚奇剛》，但是卻要等到我自己有小孩了以後，才第一次看到大魔王庫巴！」
大魔王庫巴在電影中，獻唱一首叫《碧姬》的芭樂情歌，導演亞倫霍瓦斯說：「當我們想要讓觀眾知道大魔王庫巴到底有多愛碧姬公主的時候，讓他超直白地唱出他對碧姬公主的愛意絕對會超好玩、超搞笑和超甜蜜。傑克布萊克本來就是一位很棒的歌手和音樂人，所以我們只花了一個晚上就寫出這首歌，然後把試聽帶寄給傑克。沒過幾天他就把這首歌的完整版寄給我們，他添加了自己的風格。」
電影《超級瑪利歐兄弟》大魔王庫巴，是一個為了追求權力而不擇手段的終極大壞蛋，他是一隻巨大凶猛的烏龜，也是庫巴國和暗黑之國的統治者。當大魔王庫巴終於得到力量強大的無敵星，企圖征服蘑菇王國的時候，整個世界都陷入危險。《超級瑪利歐兄弟》電影版熱映中。