《模仿犯》3大反派誰最難演？影迷答案一致：他真的太猛

《瑪利歐》大魔王庫巴唱情歌示愛公主　深情模樣超反差

▲《超級瑪利歐兄弟》電影版大魔王庫巴，為碧姬公主彈鋼琴獻唱情歌。（圖／翻攝自環球影片YouTube）
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版大魔王庫巴，為碧姬公主彈鋼琴獻唱情歌。（圖／翻攝自環球影片YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

《超級瑪利歐兄弟》電影版全台首日票房開紅盤，以新台幣3235萬元登上冠軍寶座，破影史4月份動畫首日票房紀錄。電影《超級瑪利歐兄弟》致敬經典任天堂同名電玩遊戲，滿滿回憶殺讓觀眾看完很感動，片中大魔王庫巴獻唱芭樂情歌《碧姬》對碧姬公主示愛，更是一大精采看點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版大魔王庫巴。（圖／UIP提供）
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版大魔王庫巴。（圖／UIP提供）
喜劇演員傑克布萊克替大魔王庫巴配音：「有誰不會馬上想要跳起來抓住在大銀幕上扮演他的機會？他又可怕，力量又強大，而且內心充滿了不安全感，絕對是一個值得深入探索的偉大角色。我很早就開始玩任天堂的電玩遊戲，我在1980年代長大的時候超愛玩《咚奇剛》，但是卻要等到我自己有小孩了以後，才第一次看到大魔王庫巴！」

▲《超級瑪利歐兄弟》電影版大魔王庫巴獲無敵星。（圖／UIP提供）
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版大魔王庫巴獲無敵星。（圖／UIP提供）
大魔王庫巴在電影中，獻唱一首叫《碧姬》的芭樂情歌，導演亞倫霍瓦斯說：「當我們想要讓觀眾知道大魔王庫巴到底有多愛碧姬公主的時候，讓他超直白地唱出他對碧姬公主的愛意絕對會超好玩、超搞笑和超甜蜜。傑克布萊克本來就是一位很棒的歌手和音樂人，所以我們只花了一個晚上就寫出這首歌，然後把試聽帶寄給傑克。沒過幾天他就把這首歌的完整版寄給我們，他添加了自己的風格。」

▲《超級瑪利歐兄弟電影版》，碧姬公主（中）女力爆棚。（圖／UIP提供）
▲《超級瑪利歐兄弟電影版》，碧姬公主（中）女力爆棚。（圖／UIP提供）
電影《超級瑪利歐兄弟》大魔王庫巴，是一個為了追求權力而不擇手段的終極大壞蛋，他是一隻巨大凶猛的烏龜，也是庫巴國和暗黑之國的統治者。當大魔王庫巴終於得到力量強大的無敵星，企圖征服蘑菇王國的時候，整個世界都陷入危險。《超級瑪利歐兄弟》電影版熱映中。


《瑪利歐》電影片尾藏「2彩蛋」　記得看完別錯過續集哏

男友曹佑寧忙拍戲　王淨新加坡放送「火辣比基尼」不藏私

《做工的人》票房開紅盤！超大咖「棒球明星」驚喜演出

基努李維曾贈特技演員勞力士　《捍衛任務4》再送客製禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀