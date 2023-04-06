《模仿犯》最難反派！黃河暴瘦7公斤 「僅8場戲」封神
Netflix懸疑影集《模仿犯》開播後掀起討論熱潮，劇中3大反派黃河、范少勳、姚淳耀互拚演技，尤其是外表張狂內在軟弱的黃河最難拿捏，在僅僅8場戲中細膩詮釋亦正亦邪的衝突感，被網友票選是最難演的反派，黃河也透露2個導演才是整個劇組的「大魔王」，「我們越激烈，他們越開心。」
記者羅凌筠/綜合報導
黃河為戲減重7公斤，雖然戲分不多，但精湛的演技頗受好評。黃河分享，其實有許多觀眾看完之後並沒有發現田村義是他所飾演的，直到上網查了之後才確定原來真的是他，還有一些比較好笑可愛的觀眾，會留言關心他角色崩潰後的精神狀況，以及脖子是否還安好。
黃河也表示直到影集上線後才發現自己當時演出時，原來有為角色添加了不少「小動作」，像是呼吸、眼神、動作的停頓等，他也分享：「開拍之前就已經和導演、編劇討論，田村義不是壞人，也不只是犯人，更是一個人。最終希望能夠表現出『人性』。也許是因為這些細微的小動作，讓田村義看起來更貼近現實中的人。」
黃河坦言拍攝時其實心理壓力很大，也開玩笑說：「《模仿犯》兩個導演都很『Hardcore』，當我們做得越激烈或有血噴出來時，他們在螢幕後面笑得越開心。」