放假免費玩！絕美「6大紫藤花海」曝　帶小孩放電不用錢

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陽明山真是台北後花園，在全台最美消防隊「北投中隊陽明山分隊」正前方的「前山公園」入口處，有個「紫藤花亭」，是免門票就可以開心拍紫藤花海的網美熱點。不過附近停車不方便，建議還是搭公車上來比較安心，開車亂停還是怕會被拖吊。
交通資訊：
開車：從仰德大道上陽明山，直行至國際大旅館即可到達。
搭車：可從士林搭乘230、260號及小9公車到陽明山前山公園。
📌台北市．台北花卉村
台北花卉村位在士林區淡水河畔，原先是一處約1萬坪的砂石場，於2003年經過種花、植樹用心經營後，成為今日花香四溢的美麗花園。台北花卉村入口處即可欣賞到夢幻的紫色花瀑，傍晚陶燈點亮時，溫暖的燈光映照在淡紫色的藤花上，帶出不同的美感。
交通資訊：
開車：台北市士林區延平北路七段18-2號（台北花卉村附設停車場）。
搭車：捷運劍潭站1號出口搭乘 紅10公車至「洲美橋站」下車，步行約10分鐘。
開放時間：周二至周四9:00～19:00、周五至周日、國定假日9:00～21:00（每周一公休）
📌新北市．鴨母港溝
鴨母港溝左岸種植約100多株紫藤花，近期已陸續開花，約14天的花期雖然短暫，但一朵一朵嬌小而飽滿的夢幻紫色花朵嬌俏逸麗，近距離觀賞還可以聞到淡淡紫藤花香，在整個花團錦簇的景緻中，自身像是被花朵環繞著。除了紫藤花，鴨母港溝沿岸的苦楝樹、黃花風鈴木、羊蹄甲及馬櫻丹等繽紛花朵，也不容錯過。
交通資訊：
開車：自行開車導航蘆洲永安南路二段及中山二路交叉口。
搭車：捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車後約步行3分鐘。
📌桃園市．龜山大湖紀念公園
龜山大湖紀念公園為在林口長庚醫院附近，是桃園知名的紫藤花賞花景點，早年為灌溉用的埤塘，後來規劃成公園，有湖景有綠地成為附近居民休閒運動的好去處。龜山大湖紀念公園的藤花棚沿著湖邊而建，每年3、4月盛開時形成紫藤花隧道垂落於湖畔，走在花架下如同沐浴在紫藤花雨當中，搭配一旁的湖景美不勝收。
交通資訊：
開車：桃園市龜山區忠義路二段與文三一街交叉路口旁（路邊有停車格）。
搭車：機場捷運「林口站」下車，步行約20分鐘。
搭5063、5116、L317、L317A、L318、L319、L319A號公車至「大湖紀念公園站」
📌桃園市．龍德公園
龍德公園是為中壢龍德里的小型社區公園，一走進公園就可以看到美麗的半圓弧形紫藤花迴廊。花廊下設置了幾張長椅，可坐在一串串如雨瀑流洩而下的紫藤花穗下，聞著淡淡的花香，欣賞眼前美景。由於周邊都是住宅區，環境清幽寧靜，紫藤花季時也可以帶著小朋友來此遊玩拍照，可以一道將附近的馬祖新村眷村文創園區安排入行程當中。
交通資訊：
開車：桃園市中壢區龍勇路36號（路邊有停車格）。
搭車：在內壢火車站搭乘 231、231A號公車至「龍興國中站」下車，步行約3分鐘。
📌新竹縣．新埔紫藤居
新埔紫藤居是新竹的紫藤花私房景點，此處為私人住宅，正如其名紫藤居，屋內庭院種滿了紫藤花，搭配女主人用心布置環境，不論抬頭看整片藤架，或是一串串掛在白牆上如紫色瀑布般傾瀉而下的紫藤花，隨風散發淡淡的芬芳，美得令人陶醉。
雖然今年沒有對外開放，但在屋外就可欣賞紫藤花瀑布美景，屋主也在粉專上說「基本上是不開放，但若剛好沒其他人，及有空在家沒事，可以單獨開放拍照」。如果路過新埔可以繞過來碰碰運氣。
交通資訊：
開車：新竹縣新埔鎮義民路三段76號（路邊暫時停車）。
搭車：在新竹站或新埔站搭乘 5621號公車至「土牛溝站」下車，步行約2分鐘。
🟡新北兒童免費放電場所
📌秀朗橋旁多功能兒童練習場
位於新店溪左岸秀朗橋旁多功能兒童練習場，3/31正式重新開放，小朋友可以在這玩可遙控且外表酷炫的兒童超跑（兒童電動車），也可以玩兒童滑步車及各式兒童輪板類休閒運動，是一個專屬小朋友的休閒環境。不過，小朋友必須由父母或監護人陪同下使用，建議穿搭安全帶、頭盔或護具等安全保護裝備，才能玩的開心又安全。
交通資訊：
開車：可停在高灘地秀朗追風停車場，往秀朗橋方向步行約1分鐘即可到達。
搭車：可在捷運環狀線秀朗橋站下車，由秀朗自行牽引道及秀朗橋樓梯進入河濱公園。
📌新北淡水公8公園
「公8防災公園」鄰近淡水國民運動中心、行政中心及輕軌捷運站，遊戲場域結合在地文化地標「淡水紅毛城」為意象，包含超大型磨石子溜滑梯、管狀滑梯、大小鑽爬孔、礫石遊戲坑及具挑戰性的攀爬設施等，另外藉由城垛造型的無障礙坡道連接城堡遊戲區加強整體意象的主視覺，期望讓兒童遊玩的同時也可以親近在地文化，寓教於樂。
交通資訊：
開車：可停在淡水國民運動中心，1樓正門對面。
搭車：輕軌「淡水行政中心」站下車，往運動中心方向走約5分鐘。
📌三重慈化公園
慈化公園位在新北三重，鄰近碧華國小，佔地0.62公頃。公園內林蔭茂密，設有兒童遊戲場、體健設施、休息座椅、散步步道與慈化活動中心。
兒童遊戲場於2021/12/22整修完重新開放，新增特設遊具。以鄰近的碧華布街為主題，將碎布、鈕扣與拉鍊元素融入遊樂設施，有溜滑梯攀爬遊戲組、音樂互動遊戲、擺盪大索、鈕扣蹺蹺板與鈕扣搖搖樂。
交通資訊：
開車：新北市三重區溪尾街327號
搭車：在捷運徐匯中學站可搭927、508公車，在慈化公園站下車即達。