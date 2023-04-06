性別檢測結果出爐！　體育署證實林郁婷非服用禁藥

台灣女子拳擊國手林郁婷，日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤，獲得銅牌，未料卻傳出在頒獎典禮上遭到大會判決失格而失去銅牌，且失格理由為林郁婷在賽前未通過選手賽前性別檢測，血液生化檢驗有異常，引發喧然大波。 我是廣告 請繼續往下閱讀 究竟為何性別檢測未通過?林郁婷與教練都表達不知情，返國後體育署也安排再次檢驗，如今檢測結果已經出爐，但仍以個人隱私和個資為由，不對外公布。根據體育署競技運動組專門委員盧淑姿強調，「性別檢測異常絕對非禁藥，體育署會安排與林郁婷開會協商，徵詢選手意見，並盡可能的協助；至於是否像國際拳擊總會申訴，也會和選手、教練交換意見後，才會有所對策。」中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘指出，目前教練、選手都很沮喪，但根據了解，女子選手會有需要配合比賽時程而調整生理期的情況，可能是因為服用一些荷爾蒙藥物，才讓這次的賽前性別抽血檢測有問題，但詳細狀況，都還待後續進一步了解。PLG／狂刷16助攻創紀錄 林書豪再獲單週MVP、鋼鐵人告急狂！郭婞淳的陪練員獨當面 潘幸甄世青賽囊括三面金牌NBA／威少復仇記 快艇連三季橫掃湖人、豪取對戰11連勝NBA／匿名教練爆料湖人問題 Westbrook在快艇找回快樂